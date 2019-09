Brexit-kaos: Hvad kan Boris nu?

Det britiske brexit-kaos fortsætter på fuld blæs.

Med nattens suspendering af Underhuset i parlamentet frem til 14. oktober, som skete under kaotiske scener, er premierminister Boris Johnson og co. lige vidt:

Ingen aner, hvad der sker om bare otte uger, når Storbritannien officielt udtræder af EU 31. oktober.

Den britiske premierminister forlader parlamentet efter et nyt nederlag natten til tirsdag. Foto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

Det, selvom det britiske parlament officielt har vedtaget en lov, der skal blokere for et 'no deal'-brexit og udskyde brexit-datoen med yderligere tre måneder.

Men Johnson gentog natten til tirsdag, at han ikke kommer til at rejse til Bruxelles for at anmode om yderligere forsinkelser af briternes udtræden af EU efter folkeafstemningen i juni 2016.

Men kan briterne stadig ryge ud uden aftale 31. oktober, nu hvor de har vedtaget en lov mod det?

Det korte svar er ja:

Enten kan det britiske parlament stemme for en skilsmisseaftale med EU, som den nye lov accepterer. Indtil videre har Underhuset dog fire gange nedstemt den udtrædelsesaftale med EU, som forhenværende premierminister Theresa May fik forhandlet på plads. Den helt store sten i skoen er den såkaldte 'bagstopper', som ifølge britiske parlamentarikere vil låse Storbritannien i EU's handelssamarbejde uden bagkant for at undgå en hård grænse mellem Irland og det britisk kontrollerede Nordirland.

En anden mulighed er, at det britiske parlament stemmer for at trække sig ud af EU uden en aftale.

Kan Boris helt ignorere at bede EU om en udsættelse?

Ikke ifølge loven. Den kræver, at Boris Johnson formelt sender et brev til EU for at bede om udsættelsen. Nægter han, kan risikere en retssag, som i værste fald kan ende ud med en dom for foragt for parlamentet og fængselsstraf.

Ifølge The Guardian har regeringen leget med tanken om, at man formelt kan sende brevet, men lade et følgebrev sende med, der samtidig beder om, at udsættelsesanmodningen annulleres. Dette bliver dog set som et lovbrud af juraeksperter.

Parlamentsmedlemmer er ifølge BBC allerede i gang med at planlægge et søgsmål, hvis Johnson spiller hardball og nægter at følge loven.

Og hvad med EU?

De kan fortsat nægte at tillade en yderligere udsættelse af brexit-datoen. Noget, eksempelvis Frankrigs Emmanuel Macron har luftet muligheden for under de nuværende omstændigheder.

Det kræver enstemmighed blandt de øvrige 27 medlemslande, hvis en ny udsættelse af Artikel 50 skal godkendes.