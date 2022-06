Britisk minister er flov over soldaters påståede sexorgie

Storbritanniens minister for landets væbnede styrker er 'ked af det og flov over' et påstået sexorgie blandt faldskærmssoldater på militærbasen Merville Barracks i Colchester i det sydøstlige England.

Samtidig fordømmer ministeren, James Heappey, en video af hændelsen.

Heappey beskriver videoen af soldaterne, som har sex med en kvinde, som 'uværdig'.

Avisen The Times skriver, at den civile kvinde kan være blevet smuglet ind i barakkerne, hvor videoen menes at være optaget.

Faldskærmssoldaterne, der efter sigende tilhører 16 Air Assault Brigade, bliver i øjeblikket efterforsket af militærpolitiet for det påståede orgie.

- Jeg er bekendt med videoen, og den er uværdig. Nogle siger, at der var givet samtykke, men det er lige meget. Hæren er en arbejdsgiver for både mænd og kvinder, siger James Heappey til tv-stationen ITV.

- Vi ønsker, at landets dygtigste og bedste folk skal tjene i vores væbnede styrker, og vi ønsker, at kvinder, der tjener i de væbnede styrker, ved, at de er i et miljø, hvor de er trygge og bliver respekteret, tilføjer han.

Uanset hvad der er sket i militærbarakkerne i Colchester, er det ikke passende, fastslår ministeren.

- Det er ikke den slags reklame, vi ønsker for hæren, siger han.

- Jeg er ked af det og flov og vred over, at det, der skete i Colchester, har svigtet den utrolige indsats fra vores væbnede styrker, tilføjer han.

En talsmand for den britiske hær siger, at hæren forventer, at dens ansatte 'sætter de højeste standarder for opførsel'.

- Enhver, der ikke opretholder disse standarder, vil blive efterforsket, og passende foranstaltninger mod dem vil blive truffet, siger talsmanden.

Han tilføjer, at det britiske militærpoliti lige nu efterforsker flere videoer, der tilsyneladende involverer hærens ansatte.