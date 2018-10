Britta ikke alene: Medsigtet er også i Sydafrika

En af de tre hæleri-mistænkte i sagen om svindel for 111 millioner kroner er rejst ud af landet, afslører fortrolige dokumenter

Hør hvilke spor i sagen politiet forfølger i indslaget her.

Den ene af de tre medsigtede i sagen om svindelefterlyste Britta Nielsen er også rejst til Sydafrika.

Det viser fortrolige indrejsedokumenter fra de sydafrikanske myndigheder, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Torsdag afslørede Ekstra Bladet, at Britta Nielsen 23. september flygtede til Sydafrika via Schweiz.

To kvinder og en mand - alle tre beskyttet af navneforbud - er sigtet for ’hæleri af særlig grov beskaffenhed’ i forbindelse med Britta Nielsens angivelige underslæb mod Socialstyrelsen for 111 millioner kroner.

Den ene af de tre medsigtede befinder sig altså uden for landet grænser.

Personen fløj fra Charles de Gaulle-lufthavnen i Paris og landede med Air France-flyet AF990 i Johannesburgs internationale lufthavn fredag 6. juli i år. Planmæssig ankomst var klokken 9.55. Det fremgår af de fortrolige dokumenter.

På grund af navneforbuddet er det ikke muligt at oplyse, hvilken forbindelse personen har til 64-årige Britta Nielsen.

Ifølge dokumenterne har de sydafrikanske myndigheder ikke registreret, at den sigtede har forladt landet igen siden indrejsen i juli.

Ekstra Bladet er i besiddelse af den sigtedes rejsehistorik over den sydafrikanske grænse siden 2010. Alene i 2018 har personen fløjet til Johannesburg to gange - og har altså ikke forladt landet igen via en officiel grænsepost.

Dermed kan Britta Nielsen være sammen med den medsigtede et sted i Sydafrika.

Den 64-årige kvinde landede - som afdækket i Ekstra Bladet - i Sydafrika, blot to dage før arbejdsgiveren, Socialstyrelsen, anmeldte hende til Fyns Politi. Det afslører en scanning af hendes rødbedefarvede pas i Johannesburgs lufthavn.

Britta Nielsen er efterlyst i hele verden via Interpol. De tre medsigtede er ifølge politiets hidtidige udmeldinger ikke efterlyst.