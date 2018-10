Britta Nielsen fik skriftlig advarsel i 2000

Børne- og Socialminister Mai Mercado har bedt om, at der foretages to eksterne undersøgelser af sagen, hvor en medarbejder i Tilskudsadministrationen uberettiget har tilegnet sig 111 mio. kr. i forbindelse med sit arbejde.

Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

Den ene undersøgelse er en revisionsundersøgelse, som gennemføres af PwC. Undersøgelsen skal klarlægge, hvad der er sket, og hvordan det kunne ske.

PwC undersøgelsen forventes at ligge klar i midten og december og det oplyses at denne del af undersøgelsen forventes at koste mellem 900.000 - 975.000 kroner. Et beløb der kan stige, oplyser PwC i et aftalebrev, som Socialministeriet har offentliggjort.

Den anden undersøgelse er en advokatundersøgelse, som gennemføres af Kammeradvokaten. Formålet med undersøgelsen er at få en vurdering af, om der kan placeres et ansvar.

Kammeradvokaten skal undersøge perioden fra 1977 til 2018, hvor Britta Nielsen var ansat i Socialstyrelsen.

Men undersøgelsen skal særligt fokusere på perioden fra år 2000 og frem.

Kammeradvokaten oplyser, at Britta Nielsen her fik en 'påtale begrundet i flere konstaterede fejl i tilskudsadministrationen'.

Advarslen til Britta Nielsen kom to år før de første uregelmæssigheder i udbetalinger blev konstateret.

Det skete i 2002, hvor Britta Nielsen mistænkes for at have overført mere end 300.000 kroner til sig selv. Efterfølgende er der blevet foretaget 273 udbetalinger til en samlet værdi af 111 millioner kroner.

Ekstra Bladet har fulgt pengesporet fra Britta Nielsen, der blandt andet ser ud til at være blevet brugt på opførslen af en eksklusiv safarivilla, guld og diamanter, dyre heste og specialbyggede biler.

