Britta-sagen: Derfor slipper hendes chefer for ansvar

Ikke en eneste chef i hverken Socialstyrelsen eller Socialministeriet kan stilles til ansvar for, at varetægtsfængslede Britta Nielsens formodede svindel kunne finde sted i 25 år.

Det fremgår af den rapport fra Kammeradvokaten, som børne- og socialminister Mai Mercado (K) i dag fremlagde sammen med en ekstern revisorundersøgelse.

Kammeradvokatens undersøgelse har i sig selv været et kostbar affære og udløst endnu en millionregning til skatteborgerne.

Men ifølge de dyre advokater så er altså umuligt at placere et tjenstligt ansvar for de mange kontrolsvigt gennem 25 år, som ifølge en ny revisionsrapport fra Pwc har gjort det muligt for Britta Nielsen at svindle for 121 millioner kroner siden 1993.

Britta betalte millioner tilbage

Kammeradvokatens rapport afdækker hele 13 forskellige kontrolsvigt gennem perioden – men ingen kan altså stilles til ansvar, fordi der 'mangler faktuelle oplysninger' - og at der er tale om 'nedarvede kontrolsvagheder', der ikke uden videre lod sig afdække.

Kammeradvokaten frikender dermed de involverede chefer for tjenesteforseelser i forbindelse med tilskudsadministrationen.

- Jeg tager til efterretning, at Kammeradvokaten mener, der ikke kan placeres et tjenstligt ansvar, siger børne- og socialminister Mai Mercado.

- Der har siddet en medarbejder og opfundet fiktive projekter. Stjålet 121 millioner kroner. Ingen af hendes nærmeste chefer har noget tjenstligt ansvar for noget som helst. Er det her (Kammeradvokatens rapport, red.) ikke bare endnu et eksempel på, at I hælder pengene ud ad vinduet?

- Jo, det er mange penge for undersøgelser. Men det er undersøgelser, der har været vigtige at lave, fastslår ministeren.

- Hvorfor?

- For at få afdækket hvor meget der er blevet svindlet med, og hvordan svindlen er foregået. Og det er jo også noget, som vil indgå i efterforskningens arbejde. Og så har det været vigtigt for mig at få afdækket, om der kunne placeres et ansvar.

- Men hvis de embedsmænd, der bliver spurgt, ikke engang behøver at svare?

- Men det har langt størstedelen. Og det - der jo er helt tydeligt i Kammeradvokatens rapport for den ledelse, der sidder nu, er - at man ikke kan gøre et ansvar gældende. Det må jeg så som minister tage til efterretning, siger Mai Mercado.

Hun erkender, at sagen risikerer at rokke ved danskernes tillid:

- Vi har haft en hvidvaskskandale (i Danske Bank, red.), vi har haft skatteudbyttesagen, og så har vi den her sag. Og det må ikke være sådan, at det sætter sig i borgerne, at så kan man bare svindle, og ingen opdager det. Det er derfor, der virkelig bliver strammet op og ryddet op.