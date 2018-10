Brittas safari-eventyr: Har investeret millioner i Afrika

Anna Britta Troelsgaard Nielsen, der er sigtet og efterlyst i sagen om svindel for mindst 111 millioner kroner fra Socialstyrelsen, har investeret millioner af kroner i safari-ejendomme og jordbesiddelser i Sydafrika sammen med sin søn.

Det kan Ekstra Bladet i dag afsløre via officielle registre for jordbesiddere i området Phalaborwa. Her fremgår det af dokumenter, Ekstra Bladet er i besiddelse af, at den 64-årige kvinde via sin søn har investeret i to store jordplotter.

Den ene i safariresortet 'Thula Bush Estate' lige uden for Kruger National Park, hvor der er udstykket og opført fem-seks eksklusive boliger. Den anden jordplot er, ifølge registrene, i samme område ved byen Phalaborwa. Samtidig ejer den svindelmistænkte kvinde ifølge flere af hinanden uafhængige kilder et hus på cirka 200 kvadratmeter i nabo-resortet, som hun fik bygget før 2010.

Flere centrale kilder fortæller uafhængigt af hinanden til Ekstra Bladet, at Britta Nielsen begyndte at komme i Sydafrika omkring 2006 og 2007, hvor hun kort tid efter fik opført det store eksklusive hus. I 2010 købte hendes søn sig ind i 'Thula Bush Estate', hvor han ifølge Ekstra Bladets kilder ejer halvdelen. Kilderne ønsker anonymitet af hensyn til deres sikkerhed og fremtidige færden i området. Ekstra Bladet er bekendt med deres fulde identitet.

Ifølge sigtelsen svindlede den nu efterlyste kvinde for cirka 60 millioner kroner i perioden 2006-2011.

Thula Bush Estate, hvor den svindelmistænktes søn i 2010 købte halvdelen af resortet. Privatfoto

- Britta ejer et hus på Dannevirke lige på den anden siden af vejen, hvor 'Thula Bush Estate' ligger. Der har hun haft et hus i mange år. Det er nok et par hundrede kvadratmeter. Det var bemærkelsesværdig, at der i 2010 kom lastbiler med ti meter høje palmer, som blev plantet omkring hendes hus med en kran. Normalt køber man dem meget mindre og lader dem gro op, fortæller en kilde med mangeårigt kendskab til området.

- Hun har jævnligt været dernede. Og sønnen har været meget dernede. Jeg har mødt sønnen mange gange. Britta var der typisk et par gange om året. Pigerne var ind i mellem med. Sønnen var der ofte flere måneder ad gangen. Han er en ung mand, som har en masse penge. Vi fik den forklaring, at det var arv efter hans afdøde far. Men nu ved jeg ikke hvor langt, den forklaring holder, forklarer kilden.

Familien manglede altså ikke penge og anskaffede sig blandt andet to Land Rovers, fortæller to kilder uafhængigt af hinanden.

- Britta har formelt ikke noget med 'Thula Bush Estate' at gøre, andet end hendes søn ejer halvdelen. Hendes eget hus ligger på Dannevirke Bush Estate. Når man bygger et hus der, får man en andel i resortet. Jeg vurderer, det har kostet 2-3 millioner danske kroner at opføre, forklarer kilden, som har kendskab til byggeomkostningerne i området.

Anna Britta Troelsgaard Nielsen er i dag internationalt efterlyst via Interpol.