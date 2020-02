Brøler i bykongens mystiske kørebog

Borgmester Ole Bjørstorp begyndte på forunderlig vis 16. januar at føre kørebog over sin brug af sin tjenestebil. Alligevel er den langtfra fejlfri. Typisk opførsel fra en politiker i problemer, siger forsker

Akkuratesse er ikke Ishøj-borgmester Ole Bjørstorps stærke side.

På blot to uger har bykongen fuldstændig svedt ud, at han torsdag 23. januar blev konfronteret af Ekstra Bladet om brugen af sin skatteyderbetalte tjenestebil, inden han trillede til KL-møde på Amager.

Køreturen er nemlig fuldstændig gledet ud af en mystisk håndskrevet kørebog, som han har udarbejdet, efter sagen er kommet frem.

Det viser en aktindsigt hos kommunen.

Mindst en åbenlys fejl

Den håndskrevne kørebog fremstår som Ole Bjørstorps forsøg på at forklare, hvordan bilen er blevet brugt i de sidste to uger af januar.

Men den indeholder altså mindst én åbenlys fejl.

I det hjemmelavede dokument optræder datoen torsdag 23. januar nemlig slet ikke.

Det var ellers den morgen, hvor Ekstra Bladet afslørede, at borgmesterens bil holdt hjemme i hans indkørsel, og at han kørte direkte til rådhuset i Golfen, selvom det strider imod regler udstukket af Indenrigsministeriet.

Den dag forklarede Ole Bjørstorp, at han skulle til møde hos Kommunernes Landsforening (KL). Ekstra Bladet har verificeret denne oplysning hos KL. Borgmesteren var skam til møde hos KL denne dag.

Ikke desto mindre har borgmesteren ikke medtaget køreturen i den håndskrevne kørebog.

Den mystiske kørebog er kun kommet til offentlighedens kendskab, fordi en Ishøj-borger har søgt og fået aktindsigt i den.

Her er borgmesterens hjemmestrikkede kørebog. Han har selv lavet den, oplyser juridisk afdeling.

Kommunen oplyser i den forbindelse, at der indtil 16. januar 2020 ikke har været ført kørebog for bilen, som Ekstra Bladet har dokumenteret har fast plads i borgmesterens indkørsel eller på hans villavej.

Inden et byrådsmøde tirsdag aften forsøgte Ekstra Bladets udsendte at få borgmesterens forklaring på kørebogen og den åbenlyse fejl, men med begrænset held.

- Der er en fejl i din kørebog. 23. januar er ikke med. Der mødte vi dig jo ...

- Ring ind til KL, og spørg, om jeg har været der, hvis der ikke står det, ikk'.

- Men det står ikke i din kørebog?

- Det kan I få at vide ... lød det fra Ole Bjørstorp, inden han forsvandt ind ad en dør.

Den juridiske afdeling i Ishøj Kommune bekræfter, at det er borgmesteren selv, som har ført den håndskrevne kørebog. Hvorfor han pludselig begyndte at skrive sine ture ned medio januar, kan kommunejuristen ikke oplyse.

Vildt krydsforhør på byrådsmøde: Rasende borger i flæsket på bykonge

Værdiløs

Kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) kalder den pludselige kørebogsoptegnelse fra borgmesterens hånd for typisk opførsel fra en borgmester, som er kommet i mediernes søgelys.

- Det sker meget ofte, at politikere og embedsmænd begynder at foretage sig ting, når journalister begynder at grave i sagen.

- Vi har en mand, som bliver beskyldt for at bruge en tjenestebil uretmæssigt, og så producerer han selv en kørebog.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Foto: Ritzau Scanpix/Hans Christian Jacobsen

- Det siger sig selv, at den kan ikke bruges til noget. Hvis det havde været hans sekretær eller kommunaldirektøren, så kunne man tillægge den en vægt. Men når man selv producerer et dokument, så er det ikke ret meget værd, påpeger Roger Buch.

Det er sidste tur fra hjemmet til rådhuset torsdag 23. januar i denne dokumentationsserie, som Ole Bjørstorp har udeladt fra sin hjemmelavede kørebog.

Dokumentation: Bjørstorp holder hjemme Ole Bjørstorps Golf holder 3. januar på hans villavej. Foto: Privat 7. januar bakker Ole Bjørstorp bilen ud af sin indkørsel. Foto: Jonas Olufson I lørdags den 18. januar triller Ole Bjørstorp fra sin hjem mod en vielse på rådhuset. Foto: Anthon Unger Da vielsen er overstået sidst på formiddagen kører borgmesteren hjem igen. Her ses han ved bilburet på rådhuset. Foto: Kenneth Meyer I går morges den 23. januar triller Ole Bjørstorp igen ud af indkørslen. Destination: Rådhuset. Foto: Anthon Unger

Sådan gik det for sig, da Ole Bjørstorp blev taget af Ekstra Bladet i at køre privat i tjenestebilen.

Bjørstorps zigzag

Den mystiske kørebog og borgmesterens åbenlyse forglemmelse er blot den seneste i rækken af underlige udenomsforklaringer fra borgmester Ole Bjørstorp.

Et par eksempler:

Først benægtede Ole Bjørstorp, at han ikke havde kørt i kommunens bil til en vielse. Men forklaringen var åbenlyst falsk, og borgmesteren erkendte sin brøde.

Ole Bjørstorp indrømmede i sidste uge, at han havde kørt til partiarrangementer i tjenestebilen. Men i aftes påstod han, at alle regler er overholdt. Begge dele kan ikke være sandt, da kørsel til partiarrangementer i tjenestebil er klart forbudt.

Ishøj Kommune meddeler, at man vil udsende en pressemeddelelse om sagen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger vil forvaltningen til byrådsmøde 3. marts komme med udkast til en redegørelse, som senest 4. april skal sendes til Ankestyrelsen. Byrådet er enige om at afvente denne.

Ishøj-borgere i oprør: - Han skal trække sig

Borgmester advaret mod privat kørsel i fortroligt notat

Borgmester erkender regelbrud på lukket møde