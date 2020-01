Brøler kan koste Anker-statue livet

Da statuen af den afdøde statsminister Anker Jørgensen i oktober blev sat op i den københavnske bydel Sydhavnen, var det uden den fornødne tilladelse.

Det bekræfter Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune nu over for Ekstra Bladet.

Den manglende tilladelse gør, at det nu er sandsynligt, at statuen skal pilles ned igen.

- Der er ikke blevet hentet den rette tilladelse hos kommunen, inden de satte sådan en skulptur op. Den kan måske reddes på målstregen, men hvis den ikke skulle godkendes, skal den jo tages ned igen. Man sætter jo ikke noget op på kommunal grund, uden at man spørger om det, siger Jens Peter Munk, der er fagansvarlig for Bynatur i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Forvaltningen opdagede fejlen ved et tilfælde, da en medarbejder i Teknik- og Miljøforvaltningen, få dage før afsløringen af statuen, gik forbi Anker Jørgensens Plads, og opdagede, at de var ved at sætte noget op.

Jens Peter Munk gik derefter sagen igennem og fandt frem til, at der ikke var hentet en tilladelse, og så fik arrangørerne travlt med at sende den rette ansøgning. Den storslåede afsløring af statuen fik dog lov at blive afholdt.

- De har efterfølgende sendt en ansøgning ind, og den efterbehandler vi så politisk, siger Jens Peter Munk.

Et svar på ansøgningen ventes at være klar i løbet af foråret. Indtil da står statuen uden tilladelse i Sydhavnen.

Afsløringen af statuen blev afholdt, selvom udsigterne til en tilladelse var lange i oktober 2019. Foto: Linda Johansen.

Pinligt

I den forsinkede ansøgning om permanent placering af statuen nævner folkene bag projektet, at der er blevet givet midlertidig tilladelse fra Teknik og Miljøforvaltningens direktør, Søren Wille, men ifølge forvaltningen er der aldrig blevet givet sådan en.

- Jeg ved ikke, hvor den formulering kommer fra. De har fået lov til at holde deres arrangement, men det skal stadig behandles politisk.

- Statuen står der på den præmis, at hvis udvalget siger nej, så er det ned med den igen, siger pressekonsulent i Teknik- og Miljøforvaltningen, Andreas Hein.

Primus motor på statue-projektet er det socialdemokratiske byrådsmedlem Susan Hedlund, der har brugt de sidste to år på at få en statue af partifællen Jørgensen på plads.

Hun havde angiveligt troet, at statuens placering på trappen foran Kvarterhuset, hvor hun selv er leder, på Anker Jørgensens Plads var en privat placering. Derfor søgte hun blot tilladelse hos boligselskabet AKB, der ejer huset.

Susan Hedlund til afsløringen af Anker-statuen. Foto: Linda Johansen.

Reglerne viste sig dog at være anderledes, og nu kan det kan i sidste ende koste Anker Jørgensen sin plads på Anker Jørgensens Plads.

- Vi var overbeviste om, at vi havde søgt den rette tilladelse, vi har aldrig ønsket, at der skulle være nogen problemer med statuen, siger Susan Hedlund.

Hvis efterbehandlingen af den permanente tilladelse ender med, at statuen skal fjernes, har man endnu ikke en alternativ placering klar.

- Det er endnu ikke drøftet, hvad der i så fald skal ske. Men det ville godt nok være pinligt, siger Susan Hedlund.

De 600.000, som statuen har kostet, er blandt andet rejst via private indsamlinger, størstedelen er dog betalt af faglige organisationer.

Overborgmester Frank Jensen talte ved statuens indvielse i oktober. Foto: Linda Johansen.

Kritiserer værket

Portrætteringen af den tidligere statsminister er kreeret af den lokale skulptør Nanna Brøndum. Statuen forestiller en siddende Anker Jørgensen, der sidder med en stok og rækker hånden ud. Normalt når en statue skal opsættes, går der en lang kunstnerisk proces forud for tilblivelsen.

I Københavns Kommune er det Rådet for Visuel Kunst, der står for udvælgelse og indkøb af kunst. Udvalget består af kunstnere, museumsledere og folkevalgte politikere. I et høringssvar fra rådet bliver processen og den manglende tilladelse omtalt som 'uhensigtmæssigt' og 'dybt problematisk'. I samme svar oplyser rådet, at man hellere havde set, at skildringen af Anker Jørgensen havde været anderledes.

'Rådet ville have foretrukket et kunstnerisk monument af sin tid, på samme måde som Anker Jørgensen var en politiker af sin tid. Anker Jørgensen var på mange måder en utraditionel politisk leder, som kunne have fortjent en mere utraditionel kunstnerisk skildring. Derfor vil Rådet anbefale, at denne slags monumenter fremadrettet udelukkende opstilles med gældende tilladelser og en forudgående kunstfaglig proces for at sikre den kunstneriske kvalitet.', lyder det i høringssvaret.

Om det får betydning for for statuens fortsatte placering på Anker Jørgensens Plads må tiden vise.

Sydhavnere: - Anker bliver!

Nyheden om Anker Jørgensen-statuens mulige flytning bliver ikke taget godt imod af naboerne til statuen i Sydhavnen. Ekstra Bladet mødte tre borgere, der alle har prist ankomsten af den nye bronze-Anker velkommen. Der var bred enighed om, at statuens rette plads er på Anker Jørgensens plads i Sydhavnen.

Irja Perslow, 70 år, pensionist

Irja er glad for statuen, også selvom hun ikke stemmer på socialdemokratiet. Foto: Aleksander Klug

- Hvad synes du om statuen?

- Nu er jeg ikke socialdemokrat, men jeg synes faktisk, at det er okay, at der er kommet en statue af ham. Han har levet sit liv herude, og han har blandet sig med os andre og været i Fakta og sådan noget.

- Hvad synes du om, at statuen er sat op uden tilladelse?

- Jeg havde da regnet med, at de havde undersøgt det på forhånd, men det kan også være et tegn på uvidenhed, at man ikke har fået det gjort.

- Hvis statuen skal fjernes, hvor synes du så, at den skal stå?

- Jeg synes, det ville være synd, hvis den blev fjernet, fordi den passer godt her. Jeg håber, at de får tilladelse til at lade den blive her. Det hedder jo Anker Jørgensens Plads.

Lillian Jørgensen, 67 år, pensionist

Anker Jørgensen var en stor mand i Lillian Jørgensens øjne. Foto: Aleksander Klug

- Hvad synes du om statuen?

- Jeg er rigtig glad for at statuen kom, for han var en stor mand herude, også da han gik af. Han skal have en statue.

- Hvad synes du om, at statuen er sat op uden tilladelse?

- Jeg bryder mig ikke om, hvis den bliver flyttet. De 'store' mennesker skal have orden i tingene.

- Hvis statuen skal fjernes, hvor synes du så, at den skal stå?

- Hvis den bliver flyttet, bliver jeg ked af det. Det gør jeg. Han fortjener en statue, og den kan ikke stå noget andet sted. Han har boet herude i jeg ved ikke hvor mange år.

Lene Lyd, 56 år, pensionist

Socialdemokratiet blev aldrig det samme efter Ankers afgang. Det mener 56-årige Lene Lyd. Foto: Aleksander Klug

- Hvad synes du om statuen?

- Jeg synes, at det er tegnet på Sydhavnen, fordi Anker har været en ildsjæl herude igennem rigtig mange år. Han var meget med i bybilledet, og snakkede meget med folk. Han kunne godt sidde der (på trappen, hvor statuen er placeret red.) og drikke en kold bajer.

- Hvad synes du om, at statuen er sat op uden tilladelse?

- Det er fuldkommen ude i hampen, at man bruger 10.000 kroner på et eller andet ligegyldigt projekt, og så står man her og vil fjerne noget, hvor der ikke er en tilladelse.

- De mennesker, der sidder på Rådhuset er jo ikke særligt begavede. De nærmer sig amøbestadiet efterhånden. Det er grotesk med alle de her regler og initiativer og dut og dat. Se på helheden, og hvad folk gerne vil have. Vi vil gerne have ham, for han er kendetegnet ved Sydhavnen. Jeg vil ikke have noget af deres fancy lort. Ham der (Anker-statuen red.), det er kunst!

- Hvis statuen skal fjernes, hvor synes du så, at den skal stå?

- Han kan ikke stå et andet sted, Anker Jørgensens Plads foran Kvartershuset er det rette sted.