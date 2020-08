Brostrøm ændrer forklaring: Lidt mundbind er bedre end ingen mundbind

Selvom Sundhedsstyrelsen siger, at forkert brug af mundbind ikke har nogen effekt, forklarer Søren Brostrøm til Ekstra Bladet, at lidt brug af mundbind er bedre end ingen brug

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside gør direktør Søren Brostrøm i disse dage det klart, at forkert brug af mundbind ingen effekt har.

'Det er vigtigt at bruge et mundbind korrekt. Ellers virker det ikke,' lyder det kategorisk i en videoopdatering fra 5. august.

Men på dagens pressemøde, hvor et landsdækkende påbud om mundbind i offentlig transport fra næste lørdag blev præsenteret, blev det meget sort-hvide budskab nuanceret en hel del, da Ekstra Bladet spurgte ind til folks brug af mundbind på eksempelvis en travl station.

- Hvis de fleste bruger det mere eller mindre korrekt, så får det en forebyggende effekt, lød det såedes fra Sundhedsstyrelsens direktør.

Mundbind i lommen

Søren Brostrøm hev på Ekstra Bladets spørgsmål et stofmundbind op af lommen på Ekstra Bladets spørgsmål og demonstrerede.

- Men hvis man bruger det helt forkert, vil det gøre mere skade end gavn, lød det fra Brostrøm.

- Jeg kan gøre det uden at røre selve mundbindet. Det er klart, at det ser elegant ud, når jeg tager det på, for jeg har gjort det i 20 år, sagde den lægeuddannede sundhedsdirektør.