Brostrøm forsvarer udskældte corona-piller

Sundhedsstyrelsen svarer nu igen på den voksende kritik af de corona-piller, som styrelsen anbefaler til en lille gruppe særligt sårbare mennesker.

Hos Dansk Selskab for Almen Medicin vækker brugen af pillerne 'bekymring'. Medicinrådet tvivler på effekten, og de norske myndigheder vil sandsynligvis slet ikke bruge dem.

Men det får foreløbig ikke Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, til at ryste på hånden.

- Vil I stoppe med at bruge pillerne?

- Ikke nu og her. Men hvis der kommer nye data frem - eller hvis de europæiske lægemiddelmyndigheder kommer til en anden konklusion - så vil det være noget, vi kigger på.

- Det er en særlig situation, vi står i nu. Og hvis det havde været uden for epidemi-sæsonen, så havde vi selvfølgelig været mere skeptiske og lavet en mere grundig analyse af data. Men vi står i en helt særlig situation med omikron-varianten.

Ville normalt ikke bruge pillerne

- De norske myndigheder og de andre kritikere er mere bekymrede. Hvad er det…

- … de er måske mindre bekymrede for pandemien. Jeg synes, at de misser kritikken. For hvis der ikke havde været en pandemi, så havde vi heller ikke taget lægemidlet i brug med det grundlag, der ligger nu. Og vi gør det kun til en meget afgrænset gruppe af patienter i meget stor risiko, siger han.

- Så vi havde ikke brugt pillerne, hvis vi ikke havde været i krise?

- Så havde vi nok ventet på bedre dokumentation. Men vi står med eksploderende smitte i samfundet. Men jeg vil gerne afvise, at vi er i en krise. Vi er i en helt særlig situation med omikron, og det gør, at vi er betydeligt bekymrede.

Ifølge Søren Brostrøm er op mod 10.000 mennesker i målgruppen for at få pillerne, der koster omkring 4000 kroner pr. gennemført behandling.

Ikke flere restriktioner

- Er det mere alarmerende nu end sidste år?

- Der er ingen tvivl om, at omikron er meget bekymrende, og derfor har vi taget nye lægemidler i brug, og vi har fremrykket tredje vaccinestik. Det gælder om at forhindre alvorlig sygdom og død, ligesom det hele tiden har gjort.

Mandag slog antallet af coronasmittede endnu engang rekord med over 16.000. Men det får ikke umiddelbart Søren Brostrøm til at ønske flere restriktioner, end der allerede er indført.

- Anbefaler du flere restriktioner?

- Ikke nu her på tredje juledag. Der har jeg ikke anbefalinger om flere restriktioner, siger han.