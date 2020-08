Brostrøm: Mange tusinder skal gå med mundbind for at stoppe ét coronatilfælde

Danskerne skal fra i morgen bære mundbind i den kollektive trafik. Men der skal tusindvis af maskebærende mennesker til for at bremse et enkelt tilfælde af corona, oplyser Sundhedsstyrelsen

Der er så få smittede med corona i Danmark lige nu, at mundbind ikke kommer til at forhindre ret mange nye smittetilfælde.

Professor og virolog Søren Riis Paludan har sagt til Ekstra Bladet, at 50.000 personer skal bære mundbind korrekt i en uge for at undgå, at en enkelt person bliver smittet med corona.

Og nu kommer Sundhedsstyrelsen så med samme vurdering.

Det skete på et pressemøde fredag, hvor regeringen og myndighederne blandt andet understregede, at maske-løse rejsende kan få 2500 kroner i bøde, hvis de ikke vil forlade bus og tog, og at udsatte og arbejdsløse kan få gratis mundbind af kommunen.

Reddet af godt vejr

- 50.000 personer skal tage mundbind på i en uge - lige så korrekt og elegant, som Søren Brostrøm gør det - for en undgå én enkelt smittet. Hvorfor sætte alt det her i gang for at spare en smittet?

- Der er ingen tvivl om, at flere tusinde mennesker skal gå med mundbind for at forebygge et tilfælde af smitte med det nuværende smittetryk i Danmark, siger Søren Brostrøm.

- Når vi synes, at det var det rigtige tidspunkt at sætte ind med det ekstra lag af beskyttelse, så er det dels ud fra en overvejelse om, at vi ser cirka 100 nye smittetilfælde om dagen i Danmark, og der er en fortsat stigning i brugen af den kollektive trafik, siger Brostrøm og fortsætter:

- Og nu kigger vi ind i en efterårs- og vintersæson, hvor det er en anden situation end i foråret, hvor vi også blev reddet af det gode vejr.