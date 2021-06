Brostrøm modsagt på live-tv: Kritik af vaccine af unge

Det faglige grundlag er for tyndt, siger højrepolitikere. Læge gik opsigtsvækkende imod Søren Brostrøm på pressemøde

Søren Brostrøm og Sundhedsstyrelsen vil tilbyde vacciner til unge mellem 12 og 15 til efteråret.

Den beslutning møder nu kritik fra politisk og fagligt hold.

- En mere naturlig rækkefølge ville være at afvente og træffe beslutningen, når vi nærmer os midten af september, hvor vi er klogere.

Sådan lyder det fra formanden for børnelægerne, Klaus Birkelund Johansen.

Børnelæge-bossens ord faldt på selvsamme pressemøde, hvor Søren Brostrøm præsenterede tiltaget, som betyder, at de unge af hensyn til folkesundheden vil blive tilbudt vaccine med Pfizer/BionTech-vaccinen, når alle over på 16 år eller derover har modtaget tilbud om vaccine.

Årsagen til lægens forsigtighed er, at man - ifølge ham - stadig ikke har nok videnskabelig viden om bivirkningerne af vaccinerne til unge. DR omtaler ligeledes lægens modsigelsen af myndighedernes vurdering.

Savner forklaring

På Folkemødet i Allinge kritiserer både Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti beslutningen om allerede nu at stille unge en vaccine i udsigt.

- Det er mærkeligt, at der står en børnelæge ved siden af Brostrøm og siger, at han synes, man burde vente, siger Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige.

- Smitten er så lav i samfundet lige nu. Jeg savner en forklaring på, hvorfor myndighederne netop nu føler behov for at hæve immuniteten.

- Hvis ikke der er sundhedsfaglig evidens, skal man ikke gøre det.

- Du er vel ikke læge?

- Nej, men jeg lytter til det, som lægen på pressemødet siger. Det er bemærkelsesværdigt, at Brostrøm siger ét, og en børnelæge, der modsiger ham, siger Pernille Vermund.

Så vent dog

Liselott Blixt er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Hun kritiserer også Sundhedsstyrelsens beslutning.

- Hvorfor skal vi sprøjte noget ind, som vi ikke kender nok til, spørger hun.

- Jeg er ked af den udmelding. Man vil vaccinere dem for samfundets skyld og ikke for børnene. Vi kan komme i en situation, hvor nogle får værre bivirkninger, end de ville få med corona. Jeg håber, ministeren vil omgøre det.

- Bidrager du ikke nu til mistilliden til vaccineprogrammet?

- Jeg har ikke mistillid til vaccinen. Jeg har tiltro til folks sunde fornuft. Jeg er flere gange blevet kaldt anti-vaxxer, selvom jeg er vaccineret. Og mine børn er vaccineret. Jeg er vant til at blive kaldt hvad som helst. Jeg vil have lov at sige min mening som politiker. Jeg synes, det er synd, vi skal vaccinere de 12- til 15-årige.

- Du er mangeårig ordfører. Bør du ikke om nogen støtte op om myndighederne?

- Politikere skal sige sandheden. Hvis jeg sagde, at jeg støttede vaccine af de unge, så ville jeg lyve, siger Liselott Blixt.

- Vil du anbefale unge at blive vaccineret?

- Det vil jeg lade helt op til folk selv, påpeger DF'eren.

Søren Brostrøm sagde på pressemødet, at han anerkender, at der findes andre faglige vurderinger end Sundhedsstyrelsens af vaccine til unge.