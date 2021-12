Brostrøms nytårs-bøn: Vaccinér børnene

Selvom børn ikke selv bliver syge af corona - og selvom vaccinerne blot øger beskyttelsen med 55 procent - vil myndighederne have langt flere forældre til at vaccinere deres børn nu

Endnu en dag - endnu en coronasmitte-rekord.

Over 23.000 danskere blev onsdag registreret smittet, og en time efter den nyhed holdt Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut så pressemøde med en klar besked til landets forældre: Få vaccineret jeres børn.

- Det er ekstremt vigtigt også at få vaccineret de 5-11-årige. Så derfor en meget kraftig opfordring herfra, lød det fra direktør Søren Brostrøm.

Lige nu tøver mange forældre med at få vaccineret deres børn. Under halvdelen af landets 5-11-årige er nu vaccineret. Men det tal skulle gerne op på tre ud af fire børn, fastslog han.

'Ret god'

Men mindre børn bliver ikke selv syge af corona. Samtidig fortalte faglig direktør i Statens Serum Institut Tyra Grove Krause, at vaccinerne øger beskyttelsen med 55 procent lige efter stikkene, men at effekten derefter aftager hurtigere for omikron-varianten end med de gamle varianter.

Ifølge Brostrøm er vaccinerne dog 'ret gode':

- Jeg vil påstå, at andet og tredje stik er ret effektivt. Det er rigtigt, at immuniteten ikke ser ud til at vare så længe bagefter, men efter et par måneder er der stadig en ret god dækning.

- Hvorfor må børn ikke bare blive naturligt smittet, når de ældre nu er vaccineret både to og tre gange?

- I forhold til bare at lade epidemien rase blandt børn: Den tror jeg ikke på, siger Søren Brostrøm.

- Det bygger på en hypotetisk antagelse om, at man kan lade en epidemi køre i en bestemt befolkningsgruppe. Men epidemien vil skvulpe over til andre generationer.

- Men hvis I virkelig troede på, at vaccinerne var så gode til at beskytte de ældre, så kan man vel også lade børnene få den naturlige immunitet?

Har ikke tal

- Vacciner beskytter ikke enten nul eller 100 procent. Når vi så siger, at de beskytter mindre end 100 procent, så er det ikke det samme, som vaccinerne har fejlet. Det er stadig rigtig, rigtig gode vacciner.

- Hvis alle børn bliver vaccineret, hvad vil det så betyde for smitten og for indlæggelserne i samfundet? Har I tal på det?

- Vi har opdaterede tal for omikron, nej, lød det fra Søren Brostrøm.

Omikron ser mildere ud

Selvom antallet af smittede stiger eksplosivt, så holder antallet af indlagte sig langt mere i ro. Onsdag var 675 indlagte med corona, ni flere dagen før.

Og på pressemødet omtalte Statens Serum Institut udenlandske undersøgelser der viser, at risikoen for at komme i kontakt med sundhedsvæsnet er 20-70 procent mindre for de omikron-smittede end for de delta-smittede.

Nye tal: Hver fjerde 'corona-patient' fejler primært noget andet

Onsdag var antallet af indlagte med corona 675.

Tallet følges nøje, fordi det indgår som et centralt element i myndighedernes vurdering af, hvor pressede sygehusene er. Og det har så igen betydning for, hvor mange andre operationer der skal aflyses.

Men onsdag lød det fra Statens Serum Institut, at hver fjerde af de indlagte med corona er indlagt på sygehuset på grund af noget helt andet - men at de tæller med i statistikken, fordi de også har corona ved siden af.

- Vi har lavet foreløbige opgørelse om omikron fra december måned, og det viser, at andelen er steget til omkring 26 procent nu, siger faglig direktør i SSI Tyra Grove Krause.

Stigende tal

SSI har tidligere vurderet, at det var hver femte - altså 20 procent - der ikke ligger på hospitaler på grund af corona, men 'blot' med corona.

Hun forventer desuden, at andelen indlagte med corona vil stige i takt med, at flere og flere nu bliver smittet.

- Man trækker også på ressourcer for personalet (når man er indlagt med corona, red.), men det er rigtigt, hvis man skal se på alvorligheden af epidemien, så skal man nok se det uden, siger Grove Krause.