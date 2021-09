I foråret modtog stifteren af partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, prisen Human Act Award, for 'sin målrettede indsats mod klimaforandringer, racisme og ulighed'. Med prisen fulgte 630.000 kroner, som Siddique valgte at donere rub og stub til sit eget parti.

Nu er alle pengene brugt, og størstedelen er gået til Facebook-annoncer, der har til formål at indsamle vælgererklæringer til partiet. Det skriver BT.

Donationen kom fra fonden Human Act, som Civilstyrelsen har indberettet til Bagmandspolitiet, har Ekstra Bladet tidligere afsløret. Der er nemlig flere mistænkelige forhold i den måde, som fonden bliver drevet på af rigmanden Djaffar Shalchi med private lån for et tocifret millonbeløb og store summer til Iran.

Det er dog ikke noget, der bekymrer partiet.

'Så længe der ikke er en dom, er det et hypotetisk spørgsmål. Vi kan jo ikke dømme udenom retssystemet. Skulle det mod forventning vise sig, at der er noget at komme efter, er det naturligvis noget Frie Grønne vil se med stor alvor på,' skriver Frie Grønnes sekretariatschef, Laust Gregersen, til Ekstra Bladet.

Bruger formue fra mistænkelig fond på Facebook: 'Havde ikke noget valg' Djaffar Shalchi har mange forklaringer, når det kommer til det slæb af forsvundet bogholderi, gæld og et mystisk millionlån til et iransk selskab, han har bag sig

Partiet er dog ikke ligefrem stolte over at have brugt næsten hele donationen på Facebook-annoncer, erkender de nu overfor Ekstra Bladet.

Til sammenligning donerede den forrige vinder af prisen, klimaaktivisten Greta Thunberg, hele sin pengepræmie til Unicef's arbejde under coronapandemien.

Havde ikke andre muligheder

Partiets stifter, Sikandar Siddique, afviser selv at stille op til interview om sagen. I stedet er det Frie Grønnes sekretariatschef, Laust Gregersen, der svarer skriftligt. Han bekræfter, at størstedelen af pengene er gået til Facebook-annoncer, mens de resterende er gået til 'opbygning af organisationen'.

Ifølge partiet er det coronanedlukningen i foråret, der er årsag til, at partiet brugte pengene på Facebook-annoncer. Der var ikke andre muligheder, mener de.

'Vi havde ikke noget valg, fordi landet var lukket ned (på grund af corona, red). Derfor var vi tvunget til at tænke i andre baner end at gå på gaden,' skriver Laust Gregersen.

- At der var corona betyder vel ikke, at I ikke kunne have valgt at donere pengene til eksempelvis en af jeres mærkesager?

'Det er vel netop også at donere til mærkesagerne, at Sikandar med sit parti kan kæmpe for de ting, han har vundet prisen for. Selv om der ikke havde været corona, var pengene fortsat gået til Frie Grønne, men det ville have været brugt anderledes'.

- Sikandar fik pengene personligt for sin indsats mod ulighed, racisme og klimaforandringer. Han gav pengene til partiet, og nu har I brugt næsten alle pengene på Facebook-annoncer for at samle vælgererklæringer til Frie Grønne. Hvordan hjælper det i kampen mod ulighed, racisme og klimaforandringer?

'Frie Grønne er et klimaansvarligt og antiracistisk parti. I det lys bliver pengene netop investeret i den kamp, idet Sikandar kæmper kampen i og med Frie Grønne, Danmarks nye venstrefløjsparti.'

På grund af coronanedlukningen var Facebook-annoncer det eneste fornuftige at bruge pengene på, lyder det fra Frie Grønne. Foto: Aleksander Klug

- Er en lyssky techgigant som Facebook det rigtige sted at lægge sine penge i den kamp, jeres parti fører?

'På den ene side er det ikke den fedeste fornemmelse at give penge til Facebook. Det vil vi da gerne understrege. På den anden side er det der, danskerne er, som vi gerne vil i kontakt med. Igen i relation til corona var Facebook det bedste sted at komme i kontakt med de mennesker, vi gerne vil appellere til med vores politik. Alle partier er på Facebook, statsministeren er på Facebook og alle danskerne er på Facebook, så hvis vi skal kunne konkurrere nogenlunde ligeligt, bliver vi også nødt til at være til stede. Ja, selv Ekstra Bladet er på Facebook,' skriver Laust Gregersen.

- Greta Thunberg, som Sikandar har kaldt sit store forbillede, donerede alle pengene til Unicefs arbejde, da hun fik prisen før ham. Hvilken donation tror I har gjort størst gavn - Gretas til Unicef eller Sikandars til Frie Grønne?

'Her er det væsentligt at fremhæve, at det står vinderen af prisen frit for at bruge pengene, som vedkommende har lyst til,' skriver Laust Gregersen.

Siden 15. april 2019 har Frie Grønne brugt samlet set 920.456 kroner på Facebook-annoncer og er dermed det danske parti, der har kastet næstflest penge efter platformen.

Danmarks ultimative Facebook-parti er dog Socialdemokratiet, der har brugt 2.253.549 kroner i samme periode.