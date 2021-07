Brugte 12 millioner på 'ubrugelig' byrådssal: - En ommer

Lollands Kommune har brugt et tocifret millionbeløb på at renovere en sal til byrådsmøder, men bygningen fungerer ikke til det, lyder kritikken fra flere i byrådet. Borgmesteren afviser kritikken

Det skulle egentlig have været lidt af en drøm i Maribo.

En knivskarp og nyrenoveret sal med rigelig plads til at huse det lokale demokrati.

Men drømmen er blevet til et dyrt mareridt ifølge flere byrådsmedlemmer.

Lolland Kommune har brugt 12,5 millioner kroner på at renovere en ny byrådssal, som adskillige byrådsmedlemmer fortæller til Ekstra Bladet, ikke kan bruges.

- Det er en ommer!

Byrådet på Lolland har holdt et enkelt byrådsmøde i det gule pakhus, som salen hedder, efter det blev renoveret, og det byrådsmøde efterlod ingen tvivl hos flere medlemmer. Salen fungerer ikke.

- Problemet er, at man ikke kan se hinanden eller se de skærme, der er sat op. Der er en masse søjler i det lokale, siger medlem af byrådet Leo Christensen fra Lokallisten Lolland.

- Der er ikke nogen optimal løsning i det lokale. Det er simpelthen en ommer. De er nødt til at finde et lokale, hvor alle kan se hinanden, siger Leo Christensen.

Et andet medlem i byrådet, Henning Rasmussen (DF), mener ikke, at salen kan bruges til byrådsmøder.

- Lige nøjagtig som byrådssal mener jeg, at den indretning med alle de stolper er meget dårlig. Det fungerer ikke, siger han.

Bente Borreskov (EL) nikker genkendende til sine kollegers kritik.

- Det er fint nok at renovere et gammelt pakhus, men at det så ikke fungerer optimalt som byrådssal, er noget juks, siger Bente Borreskov.

- Der er ikke engang plads til pressen og borgerne, så det fungerer ikke optimalt.

De fremmødte borgere var henvist til en anden sal og så byrådsmødet 15. juni på en skærm. Foto: Flemming Keith Karlsen

Borgmesteren afviser, at der er et problem og mener ikke, man kan kalde lokalet udelukkende en byrådssal.

- Vi har i økonomiudvalget sagt ’lad os prøve at se, om det kan lade sig gøre at holde byrådsmøder i salen’. Hvis ikke, så finder vi et andet sted. Og det er netop ikke en byrådssal. Det er et møde-, kursus- og konferencecenter, siger borgmester på Lolland, Holger Schou Rasmussen (S).

I pressemeddelelsen, da byggeriet blev annonceret, bliver den hele tiden omtalt som byrådssalen, så hvorfor siger du, at den ikke er tiltænkt som byrådssal?

- Fordi vi har haft til hensigt at placere byrådsmøderne der, men vi har også sagt, at hvis det ikke kunne lade sig gøre pga. stolperne, så holder vi møderne et andet sted.

Og hvad hvis den ikke fungerer som byrådssal?

- Så kan vi sidde i idrætssalen. Det har vi gjort under hele corona. Vi kan også sidde i et forsamlingshus. Vi har også andre mødelokaler. Der er steder, hvor der er pladser nok, siger Holger Schou Rasmussen til Ekstra Bladet.

Hvad mener Maribo? Ekstra Bladet er taget til Maribo for at høre, hvad de lokale mener om sagen med den nye, dyre byrådssal. Foto: Per Rasmussen Niels Brøns, 61 år og fra Maribo. - Det er ikke helt gennemtænkt og det er godt nok mange penge, når vi ikke har så mange i vores kommune. Det trængte til en ordentlig omgang, men nok ikke det brug. Jeg kender bygningen fra dengang, den blev brugt til korn. Kurt O. Andersen er ikke tilfreds med, hvordan byrådet bruger penge. Foto: Per Rasmussen Kurt O. Andersen, 78 år og fra Bandholm. - Byrødderne tænker kun på sig selv. Det, de laver, er aldrig til fordel for os pensionister. Nu skal de vel bruge en masse penge på at lave det hele om. Tænk, hvis de havde fundet en bedre løsning fra start. Jane Hansen er forundret over, hvordan man kan lave en byrådssal, hvor man ikke kan se hinanden i øjnene. Foto: Per Rasmussen Maribo gamle rådhus, hvor man tidligere holdt byrådsmøder. Foto: Per Rasmussen Jane Hansen, 67 år og fra Maribo. - Jeg så det på Facebook og kom til at give det en smiley, det skulle jeg vist ikke have gjort. Jeg forstår slet ikke, hvordan man kan lave sådan en sal, hvor man ikke kan se hinanden i øjnene. De skulle de have opdaget, inden de gik i gang, og hvad fejler den gamle der ovre?, siger Jane Hansen og peger på den tidligere byrådssal i Maribo gamle rådhus. Vis mere Vis mindre

- Alle har vist det med stolperne

Byrådspolitikerne på Lolland er ikke alene utilfredse med det endelige resultat, men også måden, man kom derhen. De føler ikke, at de er blevet involveret nok i processen.

- Vi har godt vidst, at der var de her stolper, men ikke at de var så generende, og at der var så lidt plads, siger Bente Borreskov.

Borgmester Holger Schou Rasmussen (S) afviser kritikken fra byrådsmedlemmerne og siger, at alle har vist, at det ville blive på denne måde.

- Det stod på de tegninger, der var, at der ville være de her stolper, så det har de fået at vide. Det har alle vist, siger borgmesteren til Ekstra Bladet.