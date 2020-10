Brutalt angreb: - Sofie Carsten er en del af løgnen

Stor vrede over Sofie Cartsen Nielsen. Lotte Rod selv måtte 'oute' Morten Østergaard, da han og Sofie Carsten Nielsen holdt fast i, at de som radikal ledelse ikke var inhabile i krænkersag

Det syder internt hos de radikale, efter at Sofie Carsten Nielsen i aftes blev valgt som ny politisk leder efter Morten Østergaards #MeToo-sag.

Flere gruppemedlemmer mener, at den nykronede partileder, Sofie Carsten Nielsen, har været en central del af håndteringen af Østergaards sag om hans befamling af MF Lotte Rod tilbage i 2011.

- Sofie Carsten Nielsen er en del af løgnen, siger et radikalt gruppemedlem til Ekstra Bladet.

Efter et over seks timer langt krisemøde skulle der et kampvalg til mod tidligere minister Martin Lidegaard, før Sofie Carsten Nielsen over for pressen kunne erklære, at hun havde 'et stærkt mandat' - med stemmerne 12-4 - til at tage et opgør med sexisme og chikane internt i partiet.

Der skulle et kampvalg på et over seks timer langt krisemøde til mod tidligere minister Martin Lidegaard, før Sofie Carsten Nielsen over for pressen kunne erklære, at hun havde 'et stærkt mandat' - med stemmerne 12-4. Video: Kenneth Meyer

Kunne det virkelig passe

Men det er faldet flere medlemmer af folketingsgruppen for brystet, at Morten Østergaard, men også den nyslåede leder, i mere end halvanden time på maratonmødet, holdt fast i, at de ikke var inhabile til at håndtere sagen.

Igen og igen spurgte flere medlemmer ifølge Ekstra Bladets oplysninger, om det virkelig kunne passe, at de begge var habile til at lede sagen.

Mortens MeToo-mareridt: Radikale rasede over EB-video

Morten Østergaard blev også spurgt, om han var krænkeren. Men hverken han eller Sofie Carsten Nielsen ville 'af princip' røbe identiteten.

Det, selvom Sofie Carsten Nielsen i mere end en måned har kendt til sagen om Lotte Rod, samt at Østergaard var manden bag befamlingen.

Til sidst var det Lotte Rod, som med tårer i øjnene fortalte sine partifæller, at det var Morten Østergaard. som havde lagt hånd på hende. Først derefter valgte Østergaard at trække sig.

Pressede med Lidegaard-sag

Dermed er det den klare vurdering hos flere medlemmer, at Sofie Carsten Nielsen selv er en del af problemet og tildækningen af den over 11 år gamle sag, som nu er endt med at koste Morten Østergaard sin politiske formandskarriere.

Derudover er der stærk vrede i flere hjørner af partiet over, at både Sofie Carsten Nielsen og Morten Østergaard ifølge flere kilders udlægning brugte det kneb, at der kunne komme sager mod Martin Lidegaard som mand, hvis han blev valgt som ny leder.

Det skete i individuelle samtaler med gruppemedlemmer for at overtale dem til at støtte Sofie Carsten Nielsen.

- Det gjorde Lidegaard rasende. Og det kan jeg faktisk godt forstå. Det er decideret ufint, siger et radikalt gruppemedlem til Ekstra Bladet torsdag morgen.

Ny ballade venter

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er sagen langt fra død, og der vil på det radikale gruppemøde torsdag morgen formentlig være ny ballade om håndteringen af krænkersagen.