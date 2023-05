Bryder sin egen regel: Vil i lag med Inger

Intet princip er så fast, at det ikke kan bøjes.

Sådan spiller el-orgelet også i Dansk Folkeparti, der nu åbner for en metode, partiet ellers selv har revset, til at stemmemaksimere ved næste års valg til Europa-Parlamentet; nemlig valgforbund.

Det er partiets nuværende MEP'er og netop genudpegede spidskandidat, Anders Vistisen, der forsøger at hverve andre EU-skeptiske partier til et forbund. Herunder også Inger Støjbergs Danmarksdemokrater, der endnu har til gode at udpege kandidater til EP-valget.

- Det er naturligvis Dansk Folkepartis synspunkt, at EU-modstand og EU-kritik skal repræsenteres stærkest muligt i Europa-Parlamentet. Derfor ser jeg det som min første opgave efter udpegningen som spidskandidat at tage kontakt til de af mine kollegaer i blå blok, der i et eller andet omfang repræsenterer en kritisk tilgang til EU-samarbejdet, siger Anders Vistisen til Ekstra Bladet og foreslår, at bl.a. Danmarksdemokraterne skal danne fælles front med DF:

Principielt imod egen idé

- Jeg vil derfor invitere repræsentanter fra Nye Borgerlige, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance til et møde snarest muligt, hvor vi vil tilbyde dem at indgå i et fælles valgforbund med det formål, at den borgerlige EU-skepsis repræsenteres bedst muligt efter det kommende valg.

Valgforbund har dog langt fra altid været kosher hos Dansk Folkeparti. Faktisk er partiet direkte modstandere af ideen. Hvilket Anders Vistisen også erkender:

- Vi synes principielt, at der er en uskik, at det er tilladt at benytte valgforbund til Europa-Parlaments valg, men vi må konstatere, at de proeuropæiske partier i udbredt grad benytter sig af muligheden. Hvilket historisk har resulteret i, at skeptiske EU-vælgere i langt mindre grad er blevet repræsenteret i parlamentet, siger Vistisen og fortsætter:

- Ved seneste EP-valg betød valgforbund bandt andet, at Radikale Venstre med et dårligere valg end Dansk Folkeparti fik to mandater i parlamentet, mens DF kun opnåede et. Vil man gøre op med den skævhed, så må de skeptiske partier formå at se ud over deres ideologiske forskelle og arbejde sammen i samme omfang som Folketingets ja-partier.

Mens Danmarksdemokraterne fortsat mangler at udpege, blev Henrik Dahl, folketingsmedlem for Liberal Alliance, sidste uge valgt som spidskandidat.

Presset i målinger

Og der er da også god grund til, at Vistisen leder efter venner at danne fælles front med. Dansk Folkeparti står svagt i de fleste opinionsundersøgelser og kan risikere at miste det ene mandat, de har tilbage i Europa-Parlamentet, hvis de ikke får hjælp fra enten medvind i meningsmålinger eller valgforbund.