Bryder tavsheden: Et stort brød vi har slået op

Fungerende statsminister og kongelig undersøger Mette Frederiksen (S) giver i et Facebook-opslag status på regeringsforhandlingerne, der nu har stået på i 33 dage.

'Jeg indrømmer gerne, at det er et stort brød, vi har slået op. Vi forsøger at danne en regering, der hverken er klassisk rød eller klassisk blå. Med partier, som er vant til at arbejde sammen om mangt og meget, men som også er meget forskellige, og som ikke plejer at gå i regering sammen,' skriver hun i opslaget.

Frederiksens melding kommer dagen efter Venstre-formand Jakob Ellemanns klare tale, hvor han kaldte 'en spade for en spade' og fortalte, at det selvfølgelig er et løftebrud at danne regering med Socialdemokratiet.

Annonce:

Ikke 1:1

Anderledes lyder det fra den kongelige undersøger - eller 'underlige kongesøger', som hun skriver hun blev kaldt forleden. Hun løfter dog sløret for, at heller ikke S vil kunne 'levere det, vi sagde før valget 1:1'.

'I vælgere har valgt hele 12 partier til Folketinget. Med det har I også sendt et klart signal om samarbejde.'

'Med 12 partier er ingen jo i nærheden af at kunne vedtage noget selv. Så vi skal virkelig bøje os mod hinanden. Og det er måske slet ikke så dårligt. Det betyder selvfølgelig også, at ingen af os vil kunne levere det, vi sagde før valget 1:1,' lyder det.

En mulig milepæl

Anker Jørgensen er fortsat indehaver af rekorden for de længstvarende regeringsforhandlinger i landet.

Den gjorde han sig fortjent til i 1975, da det tog 35 dage at få en regering på plads.

Regeringsforhandlingerne har nu stået på i 33 dage, hvorfor Frederiksen kan runde en skarp milepæl og tangere Anker Jørgensens rekord, hvis ikke regeringskonstellationen lander inden torsdag.