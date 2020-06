Bryllupper skal slutte kl. 24

Hvis du skal til bryllup denne sommer, så bestil en taxi hjem til midnat.

Dér slutter festen nemlig, fastslår Mette Frederiksen i et svar til Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Eneste mulighed for at fortsætte festen længere ud i sommernatten er, hvis bryllupet bliver holdt på privat område, eksempelvis et festlokale eller en have.

'Private arrangementer på restauranter og andre serveringssteder kan ikke finde sted i tidsrummet mellem kl. 24 og kl. 5,' skriver hun.

Statsministeren begrunder sin strammelinje med, at hun frygter en glidebane, hvis bryllupper, runde fødselsdage og lignende får særlig tilladelse til at holde selskabslokaler og restauranter åbne efter midnat.

'Baggrunden for lukkereglen er bl.a., at natteliv først åbner i fase fire. Hvis der blev indført mulighed for at holde lukkede fester på restauranter, caféer, værtshuse osv. efter kl. 24, ville det kunne medføre en de facto-åbning af nattelivet.

Regeringen finder derfor ikke grundlag for at give mulighed for at afholde sådanne lukkede fester på restauranter, cafeer, værtshuse osv. efter kl. 24.'

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, undrer sig over Mette Frederiksens hårde kurs.

- Jeg tror, at mange danskere har glædet sig til, at de nu kan holde bryllupper og runde fødselsdage sammen med venner og familie. Men reelt bremser regeringen mange af de fester ved, at de ikke må fortsætte efter kl. 24, hvis det foregår i lejede lokaler eller på restauranter og hoteller.

- Jeg synes, at Mette Frederiksen og regeringen skulle se løsninger frem for begrænsninger. Danskerne har i tre måneder vist, at de tager hensyn til hinanden og følger retningslinjerne. Og selvfølgelig bør det være muligt, at et lykkeligt bryllupspar kan danse brudevals efter kl. 24 og fortsætte festen nogle timer. Det er simpelthen på tide, at regeringen viser mere tillid til danskerne og stopper med formynderiet, siger Sophie Løhde.

- Bryllupsfester, sølvbryllupper og runde fødselsdage, som bliver holdt i lejede lokaler og på restauranter, betyder også rigtig meget for den danske restaurations- og hotelbranche, som lige nu er i dyb krise. Vi opfordrer regeringen til at udvise tillid til danskerne og skabe muligheder for de mennesker, som skal holde de særlige mærkedage, og for den branche, som lever af, at der bliver afholdt f.eks. bryllupsfester, lyder det fra Sophie Løhde i en skriftlig udtalelse.