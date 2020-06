Bwalya Sørensen: Jeg blev kaldt abe på arbejdet

Demonstration foran Christiansborg, 1. juni

Bwalya Sørensen opfodrer publikum til at råbe ’lock him/her up’ om Inger Støjberg, Mattias Tesfaye og Pernille Vermund.

– Det var lige der, at jeg fik allermest respons fra demonstranterne. Det kan jeg godt sige dig, sagde Bwalya Sørensen til Berlingske.

Demonstration i København, 7. juni

Der var retningslinjer om, at hvide ikke måtte råbe visse slagord eller give interview til pressen. Bwalya Sørensen ville dele sorte og hvide op.

– Flyt jer venligst. Flyt jer. Hvide mennesker – stil jer her, sagde Bwalya Sørensen blandt andet ved demonstrationen ifølge avisen BT.

– Vi vil gerne have ’black people’ op foran ved bannerne. Vi ved godt, at der har været forargelse omkring det, men vi er ligeglade.

Angreb på Amnesty, 9. juni

– Amnesty har kun hvide ansatte. Ingen bare halvt brune, sagde Bwalya Sørensen til netmediet Solidaritet.

Amnesty International havde arrangeret en demonstration, som senere viste sig at være samme tid som en Black Lives Matter-demonstration. Amnesty bad Bwalya Sørensen om at rykke sin demonstration.

Amnestys ageren var udtryk for ’hvidt overherredømme, racisme og misogynistisk svineri for at sige det mildt’, forklarede Bwalya Sørensen til Solidaritet.

Blæser på ulovlig indsamling, 10. juni

En indsamling til Black Lives Matter er i strid med loven, og Bwalya Sørensen har gjort det med åbne øjne.

– Det er civil ulydighed. Det er sådan, det ser ud, sagde Bwalya Sørensen til Radio4.

Hun vil ikke svare på, hvor mange penge der er samlet ind, og hvad de er brugt på.