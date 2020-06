Bwalya Sørensen: Jeg har behov for en presseperson

Hvad er dit problem med hvide? Er du for kontroversiel? Er du okay?

Der var rigtig mange spørgsmål fra Ekstra Bladets læsere, da den omstridte talsperson for Black Lives Matter i Danmark, Bwalya Sørensen, satte sig til tasterne på Rådhuspladsen.

Her svarede hun på spørgsmål om den seneste tids kritik af adskillelse af sorte og hvide under Black Lives Matter-demonstrationer med racisme rundt om i landet. Flere spurgte, om hun havde tænkt sig at trække sig fra posten.

- Nej egentlige ikke, fordi der ikke rigtigt er nogen som træder frem. Jeg bliver og løfter, så længe jeg kan. Jeg har behov for en presseperson, men efter denne uge tror jeg, jobbet bliver svær at afsætte, skrev Bwalya Sørensen.

Flere læsere ville gerne vide, hvorfor Bwalya Sørensen havde et problem med hvide mennesker.

- Jeg har ikke et problem med hvide mennesker, men med hvidt herredømme. I vores arbejdsgruppe er vi 130 og de 20 er sorte resten er hvide. Mine nærmeste gamle veninder er hvide, skrev Bwalya Sørensen.

- Hvorfor er det, at hvide ikke måtte gå foran sidst?, ville en anden læser vide.

- Det er ikke så meget, hvad hvide vil, og hvor de står. Fokus var at samle et folk i sorg, forklarede talspersonen.

- Må man godt være stolt af at være hvid?

- I den grad. Jeg er stolt af at være sort, at være dansk, af mine zambianske rødder og for hulen da, så elsker jeg Danmark.

Så vær stolt af dig, svarede talspersonen.

- Hvilke muligheder er de sorte afskåret fra i Danmark? lød det blandt andet.

- Fra at holde en demonstration i ro og mag uden massivt angreb fra medierne. Arbejdspladser, hvor man ofte er overkvalificeret. Adgang til natklubber, adgang til de såkaldte 'ghettoområder', hvor man kan få et hjem der til at betale, svarede Bwalya Sørensen.

Hvordan kan vi som samfund i Danmark sige undskyld for slavetiden? - Det er et demokratisk land og befolkning kan blive ved med at minde politikere om, det er nødvendigt. - Der var en bevægelse for Godhavnsdrengene som kæmpede indtil det lykkes. Så jeg har tillid til, den danske befolkning. Hvis hjertet er med, når de i mål. - Vi kunne også finansiere at statuen 'I am queen Mary' bliver til bronze. Det er faktisk et meget vigtigt skridt i den rigtig retning.

- Hvorfor kæmper du sagen i Danmark, når det ikke er dit land. Havde det ikke været mere relevant i Zambia? spurgte en læser.

- Jeg har været her det meste af mit liv. Tre gange længere end i Zambia. Jeg er også dansk og blander mig i demokrati, som jeg har fuld ret til.

- Fortryder du at du fik råbt 'lock them up' om flere danske politikere i kampens hede?

- Det gør jeg faktisk, fordi det afsporer debatten. Det var en joke.

- Hvordan synes du, demonstrationerne er gået? Fra en skala fra 1 til 10, hvor 10 er bedst.

- Må jeg sige 13. Nu er jeg gammel nok til 13-skala, hahahaha. Det var helt fantastisk at få opbakning og støtte fra så mange, når man har råbt op om sagen i de sidste fem år.

Flere læsere spurgte også ind til talspersonens erhvervserfaring, men her var det småt med svar.

- Du oplyser, at du har mange års erfaring som IT-konsulent. Hvilke firmaer, og hvor mange år i alt?

- Skal jeg sende min CV? hahahaha, skrev Bwalya Sørensen.

- Hvordan kan du lave alt det arbejde for BLM, men ikke have et normalt arbejde som resten af danskerne?

- Ingen kommentarer vedrørende mit privatliv, jeg skylder ingen en forklaring.

Tre ting, Bwalya Sørensen ikke kan lide ved Danmark Bwalya Sørensen svarer på, hvad hun ikke kan lide ved det danske samfund. 1. Egentlig kan jeg sige Sjælsmark, Ellebæk og Kærshovedgaard, men jeg vælger at samle dem i et punkt. Flygtninge hører ikke til i et fængsel, da ingen flygter for sjov - man vælger at putte dem i fængsel. 2. Ghettoloven - Folk med ikke vestlig baggrund rammes af denne lovgivningen, da det er implementeret i dansk lov. Der finder du den eksemplariske form for strukturel racisme. 3. Integrationspolitikken herhjemme er i sig selv meget ekskluderende. Folk skal have ret til at bo med dem de elsker og Danmark splitter familier ad. Familiesammenføringsloven skal ændres.

Der var også nogle, som sendte holdninger fremfor spørgsmål.

- Smid hende ud af Danmark den idiot, lød det fra en.

- Sådanne beskeder får jeg tonsvis af. Det er slet ikke iorden. Sådan dræbte man Yahya Hassan. Må han hvile i fred, skrev Bwalya Sørensen.

- Er du okay? Du har stået model til meget modvind den seneste tid, hvordan håndterer du det? spurgte en læser.

- Puha. Som Meghan Markel, Prince Harrys kone sagde, tak fordi du spurgte. If it doesn't kill you, it makes you stronger, svarede talspersonen.

