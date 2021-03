Bydel ser rødt: Ville lukke ALLE valgsteder

Et forslag om at lukke alle valgsteder i samme bydel i Greve, har skabt røre i kommunen. Lokal beboernæstformand i Greve frygter, at kommunens svageste risikerer at blive koblet af lokaldemokratiet

- Da jeg hørte det første gang, troede jeg nærmest ikke mine egne ører.

Sådan lyder det fra Jørgen Fahlgren, der er beboernæstformand i boligkvarteret Askerød.

Mandag skal Greve Byråd nemlig tage stilling til, hvorvidt fire af kommunes syv valgsteder skal nedlægges.

Tre af disse ligger i Greve Nord, hvor Askerød ligger.

På to af valgstederne tabte borgmesterpartiet Venstre til Socialdemokratiet i 2017.

Går forslaget igennem, skal de 17.000 borgere, der altså i 2017 primært stemte på oppositionen, i stedet rejse tre kilometer sydpå i kommunen for at sætte deres kryds til efterårs kommunalvalg.

Dårlig beslutning

Askerød har tidligere været på den såkaldte ghettoliste.

Ifølge Jørgen Fahlgren bor der lige knap 50% borgere med ikke-vestlig baggrund i bydelen, og han lægger ikke skjul på, at der kan være sociale problemer i området:

- Andre borgere i Greve har ikke de problemer, vi i Hundige har. Det mindste man kan gøre er at lægge valgstederne der, hvor folk bor.

- Når det handler om kommunalpolitik, så handler det især om os, der bor i de almene boligområder.

- Hvis ikke folk får mulighed for at stemme, så bliver de ikke integreret, og de får ingen medindflydelse, siger han.

Jørgen Fahlgren er stærkt utilfreds med forslaget. Foto: Linda Johansen

S: Frygter konsekvenser

- Jeg synes, at det er et anslag imod demokratiet, siger Socialdemokratiets borgmesterkandidat og 2. viceborgmester i kommunen John T. Olsen til Ekstra Bladet.

- De valgsteder der står til at blive lukket, er jo valgsteder hvor S fik flest stemmer i 2017. Frygter du ikke bare at miste personlige stemmer?

- Det kan man godt tolke, men det er ikke min bevæggrund.

Der er knap tre kilometer af en befærdet vej fra Greve Videnscenter, hvor borgere i Askerød risikerer ikke længere at kunne steme fra. Foto: Linda Johansen

- Det er, at den største bydel med flest ældre og fleste unge, mister et lokalt stemmested. Man kunne godt frygte, at valgdeltagelsen ikke vil blive særligt stor, siger John T. Olsen.

Han tilføjer, at kommunen tidligere har haft kampagner for at hæve en ellers lav valgdeltagelse i netop de boligområder, hvor man nu vil lukke valgsteder.

- Venstre er presset på landsplan. Jeg kan jo vende den rundt og spørge, om det er derfor, at Venstre eller administrationen vil det her, siger John T. Olsen.

Borgmester: Handler om frivillige

Borgmester Pernille Beckmann har tidligere på ugen udtalt sig til lokalmediet Sydkysten om sagen.

Her siger hun, at en eventuel nedlæggelse af valgsteder også handler om, at det er svært at skaffe frivillige nok til at afvikle valget:

- Vi har en udfordring med at skaffe frivillige til valgstederne, og derfor har vi frem mod byrådsmødet bedt administrationen om at undersøge, hvor mange frivillige, der skal til, siger Pernille Beckmann til Sydkysten.

Socialdemokratiets John T. Olsen anerkender, at det kan være svært at skaffe frivillige nok i partierne til at afvikle valget, men:

- Vi har altid formået at løse opgaven, siger han til Sydkysten.