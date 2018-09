Bydronning om tvangshåndtryk: Latterligt!

Mette Frederiksen og Socialdemokratiets top har endnu ikke bestemt sig for, om partiet skal nikke eller lade være til regeringens forslag om at tvinge nye danske statsborgere til at give hånd på rådhuset.

Men allerede nu gør flere af partiets borgmestre klart, at yderligere betænkningstid er overflødig.

- Jeg håber af hele mit hjerte, at de komme ud med et nej, siger Birgit S. Hansen, der er borgmester i Frederikshavn.

Om tvangshåndtryk, siger hun:

- Det her er så latterligt, at det skriger til himlen. Jeg kan ikke sige det mere præcist.

Birgit S. Hansen fik ved kommunalvalget i november 14.862 personlige stemmer i Frederikshavn. Det svarer til, at mere end hver fjerde vælger i byen valgte at sætte kryds ud for hendes navn.

Pas på, I ikke rammer muren

At S-toppen stadig er i tænkeboks, håber hun er udtryk for, at Mette F. og co. bruger lang tid på at formulere en klokkeklar afvisning.

- Jeg håber, de siger, at nu vil de til at beskæftige sig med ting, der virkelig betyder noget. Hvordan har vores børn det? Hvordan har vores ældre det? Og ikke om man går i niqab eller giver hånd.

- Der er nogen steder, hvor mit parti skal passe på ikke at ramme muren. Det er, når det handler om håndtryk og niqab, så er man ved at ramme et niveau, hvor jeg begynder at sige fra.

- Skal mandlige biskopper så også hilse på kvindelige præster? Hvis de lukker op for det her, så skal de vide, hvad de går i gang med. Lad nu være. Jeg skal nok overholde landets love. Men om jeg vil rykke armen af en mand, der ikke vil give mig hånden? Svaret er nej.

- Vil jeg tvinge nogen: Nej. Vil jeg anmelde nogen: Nej, siger hun.

- Det kan jo være civil ulydighed?

- Hvis jeg holder et arrangement på rådhuset i Frederikshavn, så har jeg altså ikke tænkt mig at anmelde nogen.

- Jeg har oplevet en mand, der ikke ville give mig hånden. Selvfølgelig havde jeg en reaktion, fordi det rykker noget et eller andet sted. Jeg tænkte hold da op. Men vil jeg tvinge nogen? Nej.

Ude i hampen

Også på Lolland siger den socialdemokratiske borgmester fra over for tvangshåndtryk.

Holger Schou Rasmussen mener, at lovforslaget er 'fuldstændig ude i hampen'.

- Jeg kommer ikke til at tvinge nogen til at give hånd. Vi har religionsfrihed i det her land, og det der med at et håndtryk skulle være specielt dansk, det har jeg ikke set noget om. Det er helt åndssvagt at indføre en lov, hvor det pludselig er os borgmestre, der skal være kontrollanter. Hvis Folketinget synes, at man skal føre sådan en symbolpolitik, så må det også være dem, der efterkontrollerer det, siger han til Ekstra Bladet.

Heller ikke borgmesteren i Svendborg, Bo Hansen (S), kommer ikke til at tvinge nogen til at give ham hånden, siger han til Ekstra Bladet. Han mener på linje med Birgit S. Hansen, at landet står over for langt større udfordringer end at lave lovgivning om at afkræve håndtryk.

Hans appel til sit parti lyder på, at han håber, de afholder sig fra at stemme for det her lovforslag.

- Jeg tænker dybest set, at jeg håber Socialdemokratiet er mega optaget af fordelingspolitik. Det var sådan set derfor, jeg blev socialdemokrat. Så derfor synes jeg, de skal koncentrere sig om det og lade være med at stemme for sådan noget her, siger Bo Hansen.

Tidligere har tre andre S-borgmestre sagt fra over for tvangshåndtrykket. Mest markant var Ishøjs Ole Bjørstorp, der er klar til at modtage dagbøder eller gå i fængsel, hvis det kommer så vidt.

Helt naturligt

Indfødsretsordfører Astrid Krag (S) meddelte i weekenden, at partiet endnu ikke har taget stilling til håndtrykket.

Men at håndtrykket er en del af en danskhedsceremoni, har hun tidligere bakket fuldtonet op om.

- Jeg synes, det er helt naturligt, at man giver hånd til sådan en ceremoni, sagde hun 19. august til Ekstra Bladet.

- Det er en meget håndgribelig måde at se på, om folk mener det, de har skrevet under på. Blandt andet at de respekterer ligestilling mellem kønnene, og at demokratiet står over religiøse love, lød det endvidere fra Astrid Krag.