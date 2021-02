Byggede klima-bombe: Skandale-borgmesterens hykleri

Den tidligere borgmester Jacob Bjerregaard (S) har flere gange sat sig højt på klimahesten.

’Lokalt har vi et kæmpe ansvar for at give en god kommune videre til kommende generationer. Og her er det en forudsætning, at vi i endnu højere grad arbejder målrettet med at sikre en bæredygtig udvikling på tværs af kommunens områder', sagde Jacob Bjerregaard i en pressemeddelelse om at nå verdensmålene.

Jacob Bjerregaard var også medunderskriver på et borgmester-brev til Christiansborg, hvor landspolitikerne skulle råbes op.

'Vi skylder de kommende generationer et grønt valg. Vi står over for en kæmpe udfordring. En global natur-, klima-og miljøkrise. Den globale opvarmning er begyndt at ramme os med tørke, storme og skybrud' står der i brevet.