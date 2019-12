Bykonge i fattig-kommune afsløret

Kreativitet kommer i mange former.

Det er Erik Nielsen (S), der er borgmester i Rødovre på 25. år, et sprællevende eksempel på.

Selvom hans private rødstensvilla ligger sølle 850 meter fra rådhuset i den københavnske forstad, har han anskaffet sig en topmoderne borgmesterbil, i form af en eldrevet Mercedes, for skatteydernes penge, som han personligt kører i til og fra jobbet.

Det strider mod reglerne, fastslår Social- og Indenrigsministeriet over for Ekstra Bladet, fordi bilen er en såkaldt tjenestebil, der er meget skrappe regler for.

Og det ved borgmesteren tilsyneladende godt.

Tvivlsomt trick

Derfor har han i den grad snoet sig og gennemført et særdeles smart, men tvivlsomt trick. Han har fået indrettet en privat parkeringsplads med ladestander på det kommunale plejehjem, som ligger lige over for hans hjem.

På den måde mener kommunen, at borgmesterens brug af tjenestebilen holder sig inden for reglerne. Han kører nemlig slet ikke 'mellem hjem og arbejde', lyder forklaringen.

Erik Nielsen kan spadsere ud af sin indkørsel og over sin stille villavej til plejehjemmets parkeringsplads.

Under 50 meter fra hans hjem venter den lækre Mercedes Benz GLC 350 Hybrid.

Bilen er leaset for en fireårige periode til en pris af 8050 kroner om måneden eller knap 400.000 kroner i hele leasingperioden, fremgår det af et notat, som kan findes på kommunens hjemmeside. Leasingprisen er inkl. service, men uden forsikring. Listeprisen for en bil tilsvarende borgmesterens lyder i dag på godt 850.000 kroner uden ekstraudstyr.

Borgmesteren på den korte gåtur fra hjemmet til sin Mercedes. Her har han netop forladt sin villa og går over den stille villavej til parkeringspladsen. Der går en sti lige til p-pladsen. Erik Nielsen lægger sine ting på bagsædet inden afgang.

Kommunalt forsvar

Kommunens aparte forsvar for Erik Nielsens brug af borgmesterbilen er fremkommet i en mailkorrespondance med en privat Rødovre-borger.

Her erkender Erik Nielsens stabschef, Michael Trøjborg Thomsen, at bilen er en almindelige tjenestebil, 'som kommunens øvrige ca. 115 tjenestebiler'. Den er altså ikke købt fri til privatkørsel.

Da borgeren undrer sig over borgmesterens indretning af en parkeringsplads klos op ad hjemmet, lyder svaret:

'Som tidligere oplyst, så parkeres den pågældende tjenestebil på det kommunale areal ved Plejecenter Engskrænten, hvor der er opsat en ladestander. Der er således ikke tale om kørsel mellem hjem og arbejde,' skriver Michael Trøjborg Thomsen i en mail fra dette efterår.

Stabschefen belærer også borgeren om, at ladestanderen skam blev opført, fordi ladestandere ved rådhuset nu bliver brugt af kommunens øvrige ansatte.

Rødovre Kommune befinder sig på statens fattigliste over kommuner, der har brug for ekstra penge. Således har kommunen i år fået 20 millioner kroner i ekstrabevilling for at undgå de værste nedskæringer.

Ikke min egen

Ekstra Bladet spurgte tirsdag morgen på parkeringspladsen over for Erik Nielsens hus, hvorfor han har anskaffet sig en Mercedes med privat p-plads og ladestander for skatteborgernes penge.

- Jeg har ikke nogen egen tjenestebil, siger Erik Nielsen.

Han vil dog ikke oplyse, hvem der ellers kører i bilen.

Indenrigsministeriet: Ikke tjenestekørsel

Den smarte finte, som Rødovre Kommune forsvarer i hårdnakkede vendinger over for almindelige folk, bryder reglerne.

Erik Nielsen kører nemlig altid selv sin Mercedes. Og den går ikke.

Tjenestebiler for borgmestre må kun bruges til kørsel til og fra arbejde, hvis der er en chauffør, som kører bilen. På den måde kan borgmesteren passe sit arbejde under kørslen.

Det oplyser Social- og Indenrigsministeriet over for Ekstra Bladet, efter embedsfolk har gransket reglerne.

I et skriftligt svar forklarer ministeriet:

'Det er endvidere ministeriets opfattelse, at kørsel til og fra egen bopæl, når det foregår i bil uden chauffør, normalt ikke vil kunne betegnes som tjenstlig kørsel. Det skyldes, at borgmesteren, når denne selv fører bilen, for det meste ikke vil være tilgængelig for sit arbejde og sine medarbejdere under kørslen, og at bilen derfor i disse tilfælde ikke kan fungere som en form for rullende kontor.'

Drømte om Tesla

Egentlig ville kommunen hellere have anskaffet en endnu mere luksuriøs elbil til borgmesteren.

Men en tjenestebil af mærket Tesla var alligevel for meget af det gode, har Erik Nielsen fortalt til Rødovre Lokalnyt.

- Det har været på tale, men den er for stor og for dyr, udtalte borgmesteren til avisen sidste år.

- Det er vigtigt med en præsentabel tjenestebil. Det får vi med denne bil, uden at det bliver alt for prangende, fortsatte han med henvisning til Mercedes'en.

- Der er et vigtigt signalværdi i at vælge en hybridbil.

Borgmesteren kørte tidligere i en Audi A6 Benzin.