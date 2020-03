Bykonge indrømmer alt!

Her er alle Ole Bjørstorps indrømmelser og en enkelt benægtelse i sagen om hans uretmæssig kørsel i tjenestebilen betalt af skatteborgerne i Ishøj.

Indrømmelse 1: Bil derhjemme 1

'Fredag den 3. januar 2020. Ifølge Ekstra Bladet holder bilen på borgmesterens villavej. Borgmesteren kan bekræfte, at bilen har holdt på villavejen den pågældende dag.' Privatfoto

Ole Bjørstorps Golf holder 3. januar på hans villavej. Privatfoto

Indrømmelse 2: Bil derhjemme 2

'Tirsdag den 7. januar 2020. Ifølge Ekstra Bladet bakker borgmesteren ud ad sin indkørsel. Borgmesteren kan bekræfte, at bilen har holdt i indkørslen den pågældende dag.' Foto: Ekstra Bladet

7. januar bakker Ole Bjørstorp bilen ud ad sin indkørsel. Foto: Jonas Olufson

Indrømmelse 3: Bil derhjemme 3 og 4

'Lørdag den 18. januar 2020. Ifølge Ekstra Bladet kører borgmesteren til en vielse på rådhuset i Golfen, og efter vielsen tager han bilen for at køre hjem igen. Borgmesteren kan bekræfte, at han har kørt i bilen i forbindelse med vielsen den pågældende dag.' Foto: Ekstra Bladet

18. januar triller Ole Bjørstorp fra sit hjem mod en vielse på rådhuset. Foto: Anthon Unger

Da vielsen er overstået sidst på formiddagen, kører borgmesteren hjem igen. Her ses han ved bilburet på rådhuset. Foto: Kenneth Meyer

Indrømmelse 4: Bil derhjemme 5

'Torsdag den 23. januar 2020. Ifølge Ekstra Bladet bakker borgmesteren ud ad sin indkørsel for at køre til Rådhuset, hvor han skal hente nogle papirer på vej til et møde i KL. Ekstra Bladet interviewer borgmesteren i parkeringskælderen. Borgmesteren har bekræftet, at han kørte fra sit hjem og stoppede på rådhuset for at hente nogle papirer på vej til sit møde i KL.' Foto og video: Ekstra Bladet

23. januar triller Ole Bjørstorp igen ud ad indkørslen. Destination: Rådhuset. Foto: Anthon Unger

Indrømmelse 5: Til møde med Mette F.

'Det er kommet frem på et politisk møde, at borgmesteren, sammen med andre medlemmer af den socialdemokratiske gruppe, har benyttet bilen til og fra Middelfart den 27. januar 2019 i forbindelse med et møde i socialdemokratiet4 med partiets formand Mette Frederiksen. Borgmesteren har erkendt dette, og har beklaget fejlen.'

Indrømmelse 6: 40 gange derhjemme

'Borgmesteren vurderer, at han har haft bilen med hjemme i forbindelse med morgenmøder ca. 40 gange i 2019.'

Benægtelse 1: Ikke i Meny

'En Ishøj-borger ved navn Jeppe Blak har under spørgetiden på byrådsmødet den 4. februar 2020 oplyst, at han har set borgmesteren køre i Meny i Taastrup og lægge varer i tjenestebilen. Borgeren oplyste dog ikke, hvornår den episode skulle have fundet sted. Borgmesteren kan ikke bekræfte episoden.'

Note: Citaterne er direkte citeret fra redegørelsen, som administrationen i Ishøj Kommune har lavet til byrådet. Redegørelsen danner grundlag for kommunens svar til Ankestyrelsen, som vil fælde en afgørelse i sagen.