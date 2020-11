Bykonge stemt ud

Ole Bjørstorp bliver ikke Socialdemokratiets spidskandidat i Ishøj Kommune ved kommunalvalget næste år.

Det står klart efter en afstemning blandt partiets lokale medlemmer.

Den nye spidskandidat hedder i stedet Merete Amdisen, som sejrede med 206 stemmer. Ole Bjørstorp fik 96.

Ekstra Bladet har afsløret, hvordan Ole Bjørstorp imod reglerne kørte privat i kommunens bil.

Men han har også haft andre møgsager i forbindelse med coronakrisen, som har ramt kommunen hårdt.

Blandt andet ville han invitere til borgermøde på et plejehjem. Det blev dog aflyst i 11. time efter borgerprotester. Og han har bortforklaret et højt smittetal med trumpske argumenter om, at der såmænd bare blevet testet mange i Ishøj Kommune. En forklaring, som Socialdemokratiets sundhedsordfører i Folketinget bestemt ikke var enig med ham i.

Ole Bjørstorp har siddet på posten i knap 20 år og hører dermed til blandt de længst siddende i landet.

Socialdemokratiet har absolut flertal i byrådet i kommunen på den københavnske vestegn. Derfor er aftenens sejr til Merete Amdisen med al sandsynlighed ensbetydende med, at hun bliver Ishøjs næste borgmester.

Den tredje kandidat til at blive spidskandidat hed Annelise Madsen. Hun er datter af den tidligere mangeårige borgmester Per Madsen.

Hun har dog ikke samme tiltrækningskraft som sit fædrene ophav. Hun fik blot 67 stemmer.

Der var solid opbakning til den demokratiske proces. Hele 87 procent af de socialdemokratiske partisoldater afgav deres stemme ved afstemningen.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan partiets interne kontrolorgan konstaterede forsøg på fusk med stemmeafgivningen, idet tilsyneladende fiktive personer forsøgte at melde sig ind i partiet og dermed opnå stemmeret.

