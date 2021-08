Bykonge stopper i politik

Per Tærsbøl (K) har besluttet, at han ikke genopstiller ved efterårets valg, og nu skal han nyde livet

Efter 48 års tjeneste for Det Konservative Folkeparti i Helsingør Byråd, og 16 år af dem som borgmester, takker Per Tærsbøl af.

- Jeg har gået de senere år og spekuleret. Jeg bliver 82 år næste gang, og man skal passe på, man ikke kommer til at ligne et vrag, siger han.

Og nu er beslutningen altså taget, så når perioden løber ud ved kommunalvalget i efteråret, bliver han ikke at finde på stemmesedlen.

- Jeg har taget tilløb til beslutningen længe, så jeg er helt afklaret. Men det har da overrasket mange, for det er jo halvdelen af mit liv, jeg har brugt der.

Stort arbejdspres

Selvom Per Tærsbøl ikke har siddet på borgmesterkontoret siden 2009, har der været nok at se til.

- Arbejdspresset har været ret stort. Især i Regionsrådet, hvor jeg har forhandlet budgetter, siger han.

Til gengæld ønsker han god vind fremover til konservatives nuværende borgmester, Benedikte Kiær.

- Vi har en god, konservativ borgmester, og jeg håber, vi får et godt valg, som det også ser ud til at blive, fortæller han.

Foto: Stine Bidstrup/Ritzau Scanpix

Væltet af Judas

Det blev en heftig affære, da Per Tærsbøl i 2009 måtte overdrage borgmesterkæden til Venstres Johannes Hecht-Nielsen, der med kun 232 personlige stemmer tog posten foran Tærsbøls 5779 stemmer.

Dengang fortalte han til Ekstra Bladet, at han havde en svag fornemmelse af, at der var noget i gære.

- Det fik jeg bekræftet, da Hecht-Nielsen gav mig hånden inden mødet uden at se mig i øjnene. Samtidigt sagde han: ’Ja, det er så Judas, du står overfor’, fortalte Per Tærsbøl dengang til Ekstra Bladet

Vil nyde livet

Men når en dør lukkes, åbnes der som bekendt en ny. Og Per Tærsbøl har ikke i sinde at ligge på den lade side, når hverdagen ikke længere skal tilbringes på rådhuset.

- Nu kan jeg nyde livet lidt.

- Jeg har mange børn og børnebørn. Og så skal jeg cykle. Jeg plejer at cykle 15-20 kilometer hver dag, for jeg tager sjældent bilen, og nu kan det være, at jeg kan tage nogle længere ture, fortæller han.

Og så bliver der også lidt mere tid til at i sommerhuset ved Slagelse, hvor han er født og opvokset, sammen med sin hustru.