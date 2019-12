Bykongen alene om bil-luksus: De andre kører C1 og Yaris

Det er et særsyn i danske kommuner anno 2019, at borgmesteren får en skatteyderbetalt Mercedes til en værdi af mindst 850.000. Og tilmed benytter en p-plads-finte over for egen villa.

Ekstra Bladet har undersøgt de øvrige kommuner omkring Rødovre, hvor den socialdemokratiske borgmester, Erik Nielsen, dagligt kan tage sin Mercedes GLC 350 Hybrid til og fra arbejde; stik imod reglerne udstukket af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Ingen af de kommuner, Ekstra Bladet har undersøgt, har samme fede bil-ordning.

End ikke i flere af de større byer i landet er der fast borgmester-tjenestebil.

I Odense må Erik Nielsens partikollega, Peter Rahbæk Juel, eksempelvis pænt anmode om at låne en Toyota Yaris 'af ældre dato' i kommunens bookingsystem, hvis han skal bruge en bil. Det oplyser Odense Kommune.

Peter Rahbæk Juel er borgmester for over 200.000 odenseanere fordelt på godt 300 km². Erik Nielsen repræsenterer fem gange færre med 40.000 borgere. Rødovre måler mere beskedne 12 km².

Heller ikke i mange af de øvrige Vestegns-kommuner er der noget, der bare ligner Erik Nielsens særlige Rødovre-slæde.

De fleste oplyser, at borgmesteren kører i egen bil og afregner kilometerpenge ligesom de fleste andre danskere.

Kun Københavns og Frederiksberg kommuner har med over samlet 700.000 indbyggere en egentlig chaufførordning, hvor borgmestre kan blive kørt til og fra hjemmet, hvilket følger Indenrigsministeriets strenge regler på området.

Se herunder, hvordan borgmestre bliver transporteret i andre kommuner: