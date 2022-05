Byråd: Nu holder vi kæft

Politikere, der vil høre sig selv tale mindre, hører til sjældenhederne.

Ikke desto mindre vil byrådet i Aarhus nu sætte begrænsninger for, hvor meget de selv må tale til byrådsmøderne.

Taletidsregler

Et forslag, der skal behandles på magistratens møde mandag, vil tilføje taletidsregler til byrådets forretningsorden. Og det bakkes op af gruppeformændene i byrådet.

Indstillingen til mødet, som er afsendt af gruppeformandskredsen, er, at man som politiker maksimalt må tale i 3 minutter, når man tager ordet i en sag. Tager man ordet igen, har man maks 2 minutter.

Kan man ikke nøjes med at have ordet to gange i en sag, kan man få et enkelt minut til afsluttende bemærkninger.

Derefter må de østjyske kommunalpolitikere holde stemmelæberne i bero.

Taler for meget

Til TV2 Østjylland forklarer Venstres gruppeformand, Gert Bjerregaard, at de ofte har sager, der går igen på flere byrådsmøder, fordi de simpelthen ikke når dem.

- Vi er det mest talende byråd - måske i Danmark. Derfor er vi nødt til at se på, hvordan vi kan være mere effektive, siger Venstres gruppeformand i Aarhus, Gert Bjerregaard, til den lokale TV 2-region.

Allerede under coronanedlukningen i 2020 indførte byrådet en forsøgsordning med mindre taletid på onlinebyrådsmøderne. Det er denne forsøgsordning, som gruppeformandskredsen nu vil have skrevet ind ifForretningsordenen.

