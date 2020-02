Byrådskollega til Ferrari-borgmester: Læg alt frem

Ved du noget om sagen? Tip os på 1224@eb.dk eller sms til 1224.

Kravet om en redegørelse falder, efter Ekstra Bladet har afsløret, hvordan Lyngbys socialdemokratiske viceborgmester, Simon Pihl Sørensen, har kørt rundt i rigmand og Ferrari-importør Johnny Laursens Ferrari.

Kørslen i den 670 heste superbil skete ifølge flere øjenvidner tre måneder efter, at kommunen, med Simon Pihl Sørensen i spidsen, havde afsluttet salget en byggegrund til 26,9 mio. kroner til netop Johnny Laursens selskab.

Solgte grund til bilkonge: Så kørte viceborgmester Ferrari

Mistanken om urent trav kan kommunen ikke have hængende over sig, mener byrådsmedlem Henrik Bang fra Enhedslisten. Han kræver nu svar på bordet.

- Jeg bryder mig ikke om, at folk skal stå skoleret, men man må sige, at hvis sagen ser ud, som I beskriver den, så skal Simon Pihl Sørensen selvfølgelig fremlægge en redegørelse, siger Henrik Bang.

En Ferrari Lusso foran en socialdemokratisk politikeres hjem fik Lyngby-borgere til at spærre øjnene op. Privatfoto

Billeder viser, hvordan den mørke Ferrari holdt parkeret foran Simon Pihl Sørensens (S) hus i juledagene i 2017. Ifølge viceborgmesteren har sagen intet på sig, og at bilen var en gave, som hans kone havde købt til ham i fødselsdagsgave.

Det er på trods af, at Ferrari-forhandleren selv udtaler til Ekstra Bladet, at man ikke kan korttidsleje Ferrarier i mindre end 12 måneder.

Så potent er S-borgmesters Ferrari-drøm

Ifølge Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, så er der tale om et groft eksempel på bestikkelse, hvis politikere eller deres ægtefæller kan leje en millionbil, når almindelige borgere ikke kan. Han mener, at kommunen bør vende hver en sten i sagen.

Henrik Bang (Ø) erklærer sig enig.

-Man kan ikke have en mistanke siddende om, at det ikke er foregået rent. Det kan ingen være interesseret i. Hverken dem der har købt det, eller kommunen der har solgt det, og slet ikke borgerne i kommunen, siger han.

Borgmester afviser at

Lyngby-Taarbæks konservative borgmester Sofia Osmani er ikke meget for at udtale sig om sagen, som hun kalder et privat anliggende.

- Jeg tænker, hvad Simon gør i sin fritid, og som jeg har forstået det, selv betaler for, det skal jeg jo ikke blande mig i, siger hun.

Til spørgsmålet om hvorvidt hun mener, det er god politisk dømmekraft at køre i en Ferrari, som er ejet af en mand, man netop har solgt en byggegrund til, lyder svaret fra borgmesteren sådan her.

- Jeg har ikke lyst til at køre en Ferrari, jeg har engang siddet i en. Det svar rigeligt til mig, jeg havde absolut ikke lyst til at træde på speederen, siger Sofia Osmani.

Ferrari-borgmester: Snak med min kone

Så potent er S-borgmesters Ferrari-drøm

Ved du noget om sagen? Tip os på 1224@eb.dk eller sms til 1224.