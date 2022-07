Byrådsmedlem fjernede Jarlovs hvide BMW

Under Folkemødet valgte de konservatives Rasmus Jarlov at parkere på en handicap-plads, selvom han ikke har et invalideskilt. Det førte til, at den prominente politikers hvide BMW blev fjernet.

Skæbnens ironi er, at det var en anden konservativ politiker, der fjernede bilen. Bag fejebladet stod nemlig Mark Palmquist, byrådsmedlem for partiet på Bornholm.

- Ja, det passer. Det var mig. Jeg holder jo i beredskab deroppe for at fjerne ulovligt parkerede biler, fordi jeg har Dansk Autohjælp-stationen herovre. Og så var det mig, der lige havde vagten, siger han til Ekstra Bladet.

Mark Palmquist fortæller, at han godt vidste, at det var hans profilerede partifælle fra den absolutte top i Det Konservative Folkepartis bil, han fjernede.

- Jeg skal jo bare udføre et stykke arbejde. Men jeg får jo nummerplade og navn på ejeren, når jeg skal rykke ud. Så jeg tænkte da også, at jeg ikke håbede, der ville komme et brev fra sekretariatet om, at jeg var udmeldt af partiet dags dato, siger han med et grin.

Rasmus Jarlov formåede at køre sin hvide BMW fast i sandet på Fanøs strand i 2018. Foto: Rasmus Jarlov

Stor virak

Jarlov ulovlige parkering har skabt stor debat. I et læserbrev i Ekstra Bladet er han blevet beskyldt for at have overfuset de lokale parkeringsvagter og for i protest at have smidt bilen så lemfældigt, at den spærrede tre handicappladser.

Historien fik onsdag Rasmus Jarlov til på Facebook at komme med sin udlægning af, hvad der skete.

Her siger politikeren, at han misforstod Folkemødets hjemmeside om, hvornår man måtte bruge handicappladserne. Med en brækket fod tolkede han reglerne som, at han godt måtte parkere der.

Og han afviser at have spærret flere pladser samt at have overfuset parkeringsvagten.

Han erkender dog at have parkeret ulovligt og har sagt, at han har betalt en bøde.

Grinede i skægget

Den konservative byrådspolitiker understreger, at han ikke ved noget om, hvad der skete, før han ankom for at fjerne bilen. Og altså ikke var der, der Rasmus Jarlov kommunikerede med parkeringsvagterne.

- Det er jo en uheldig situation, kan man sige. Hvad der er op og ned, det ved jeg ikke. Men jeg drøftede da med de andre konservative byrådsmedlemmer, at det ikke var det smarteste.

- Jeg passer jo bare mit arbejde og er ligeglad, hvis bil det er. Jeg er jo professionel i mit virke. Men jeg må indrømme, at jeg grinede lidt over det, siger han.