Byrådsmedlem pludselig død

Det mangeårige medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten i Gentofte Jeanne Toxværd døde pludselig lørdag aften af et hjertestop.

Hun blev 62 år, og hendes død kom kun få timer efter, hun havde viet et ægtepar i Dyrehaven.

Det skriver mediet Villabyerne på sn.dk.

'Hjertevarm' kriger på venstrefløjen

Jeanne Toxværd bliver i nekrologen beskrevet som et 'politisk dyr', der i mange år gik foran og kæmpede hårdt for værdierne på venstrefløjen.

Hun var 'socialist og feminist' ind til benet og vandt bred respekt for sit arbejde.

I et mindeord på sn.dk er der da heller ikke andet end ros tilovers for Jeanne Toxværd fra flere af hendes kollegaer på tværs af partierne i byrådet.

Helene Brochmann (SF), Kristine Kryger (R), Kasper Heumann Kristensen (LA) og Marie Brixtofte (R) beskriver således Jeanne Toxværd som en 'omhyggelig, stædig og skarp' politiker, der altid var klar til at hjælpe sine kollegaer og satte pris på politiske uenigheder.

Som person beskrives hun samtidig som 'hjertevarm' og som en, der brændte for at sikre, at 'alle følte sig hørt, set og respekteret'.