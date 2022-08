Byrådsmedlem vil have genåbnet borgmester-sag

De konservative i Fredericia er stærkt kritiske over for Sydøstjyllands Politi og vil have efterforskningen af den tidligere borgmester og kommunaldirektør genåbnet

Centrale vidner er ikke blevet afhørt af Sydøstjyllands Politi i forbindelse med politikredsens efterforskning af den tidligere borgmester Jacob Bjerregaard og forhenværende kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe.

Det fremgår af en kendelse i en voldgiftssag, som Annemarie Zacho-Broe havde anlagt mod sin tidligere arbejdspladser.

Det konservative byrådsmedlem i Fredericia Kommune Tommy Rachlitz Nielsen har, siden det i juni kom frem, at Statsadvokaten i Viborg havde taget beslutning om, at der ikke skulle rejses tiltalte, været stærkt kritisk over for politiets arbejde.

Og nu hvor Ekstra Bladet har kunnet fortælle, at to centrale vidner ikke er blevet afhørt af politiet, bestyrker det bare hans mistanke om, at politiet har lavet en sjusket efterforskning.

- Det virker mærkeligt, at man ikke har haft behov for at afhøre flere. Jeg har hele tiden sagt, at det arbejde, der er lavet fra politiets side, bare virker for tyndt. Især i en så omfattende sag af så principiel karakter.

- Hvis man på nogen måde kan få efterforskning genåbnet, mener jeg, at man skal det, siger han.

Også forvaltningsekspert Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er kritisk over for politiets arbejde.

- Det er meget overraskende, at disse vidner, som er afhørt i voldgiftssagen, ikke er blevet afhørt af politiet. Politiet har givet et billede af en meget omfattende og grundig undersøgelse, som af uforklarlige grunde ikke har omfattet disse vidner, som har markante observationer og vurderinger, siger han.

Afviste at klage

Et flertal i Fredericia Kommunes byråd besluttede ikke at klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelse, der slog fast, at der ikke skulle rejses tiltale.

Sydøstjyllands Politi havde gennem knap halvandet år blandt andet efterforsket forhold vedrørende den tidligere borgmester Jacob Bjerregaards køb af en kommunal byggegrund og en ulovlig byggetilladelse, han havde fået udstedt af kommunen.

Det skete efter afsløringer i Ekstra Bladet, som førte til, at Fredericia Kommune iværksatte en advokatundersøgelse, hvis konklusioner også kredsede om en mulig inhabil relation mellem den tidligere borgmester og nu forhenværende kommunaldirektør.

Sydøstjyllands Politi efterforskede også den penible sag, men konkluderede altså, at man ikke havde fundet beviser, der ville kunne føre til dom, og derfor blev de ikke tiltalt.

Politiets konklusioner var et trumfkort for den tidligere kommunaldirektør og fagforeningen Djøf, der havde anlagt en sag mod Fredericia Kommune, fordi hun blev bortvist.

I kendelsen i voldgiftssagen fremgår det, at bortvisningen af kommunaldirektøren var uberettiget, og at opmanden blandt andet har lagt vægt på politiets konklusioner.

I en skriftlige kommentar afviser Sydøstjyllands Politi at kommentere, at centrale vidner i sagen ikke er afhørt, med henvisning til at sagen er endeligt afgjort.

Man fastholder dog, at efterforskningen har været meget omfattende.

'Sydøstjyllands Politi kan dog oplyse, at der ikke er noget nyt i det, du henviser til. Som det allerede fremgår af afgørelsen, har de rygter, der var grundlag for sagens opståen, ikke kunnet bekræftes under den omfattende efterforskning.'