Byrådspolitiker færdig i DF efter lorte-porno

Dansk Folkepartis tidligere borgmesterkandidat i Odder kommune, John Rosenhøj, er fortid i partiet.

Det står klart, efter Ekstra Bladet lørdag har bragt et vidnesbyrd fra en tidligere prostitueret, som fortæller, at Dansk Folkepartis stemmesluger i det østjyske i årevis har tilbudt hende som slavetøs med specielle ydelser på menuen:

Eksempelvis ekstrem afføringssex og brutal mishandling.

Partisekretær Steen Thomsen bekræfter over for Ekstra Bladet, at John Rosenhøj nu har meldt sig ud af partiet.

- Vi har haft en drøftelse med John, og det har foranlediget, at han nu har meldt sig ud af partiet, siger Steen Thomsen.

Ulækkert

På Dansk Folkepartis årsmøde er der skarpe reaktioner fra det østjyske bagland.

- Det er ulækkert, hvad han har gjort. Han skal bare ud, og så skal vi videre, siger spidskandidat til kommunalbestyrelsen i Syddjurs, Ebba Grethe Møgelvang.

- Vi har jo tidligere prøvet at have Per Zeidler (kendt som 'gangbang-politikeren' red.) fra Liberal Alliance i Syddjurs kommune. Der er ikke andet at sige, end at det er for meget.

Også partistifter Pia Kjærsgaard har været ude med riven.

Dansk Folkepartis, John Rosenhøj, afviser alt, men trækker sig som partiets bud på ny borgmester i Odder. Kvinderne på billedet er smurt ind i afføring. Privatfoto

- Ja, det kan jo ikke undgå at læse. Jeg fik en mail og advarede straks hovedbestyrelsen allerede for nogle måneder siden.

Anderledes tilbageholdende med kommentarerne er man på Samsø, der er nabo til Odder inde på fastlandet.

- Vi kender godt John, men jeg har ikke lyst til at kommentere det. Det må du snakke med folkene i Odder om, siger Per Mortensen fra økommunen.

I Ekstra Bladets afsløring fortæller den tidligere prostituerede, hvordan hun var 'sexslave' for John Rosenhøj.

­- Størstedelen af de kunder, som jeg havde, de kom fra John. Så han udvalgte også kunderne. Det var så især 'scat' (afføringssex). Det kunne bare ikke blive ekstremt nok til sidst, fortæller den tidligere sexslave 'Viktoria' til Ekstra Bladet.

Byrådspolitiker færdig i DF efter lorte-porno

