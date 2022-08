Californien vil forbyde salg af nye benzinbiler fra 2035

Den amerikanske delstat Californien har vedtaget en stor og historisk plan om at forbyde al salg af nye benzinbiler fra 2035.

Det skriver den amerikanske avis The New York Times.

Tiltaget bliver af avisen kaldt for 'banebrydende'. Det vurderes desuden, at adskillige andre delstater vil lade sig inspirere.

Målet er at sætte skub i salget af elbiler og bekæmpe klimakrisen.

Margo Oge, der er tidligere direktør i det amerikanske miljøagentur Environmental Protection Agency, siger, at 'det er kæmpestort'.

- Californien bliver den eneste regering i verden, der kræver biler, der ikke udleder CO2. Det er unikt, siger Margo Oge til The New York Times.

Hun har tidligere arbejdet for grøn omstilling i bilindustrien under præsidenterne Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama.

Californien er det største bilmarked i USA. Mange andre stater har traditionelt fulgt i Californiens fodspor, når det gælder regulering af biler. I alt ventes det, at tiltaget smitter af på mindst 12 andre stater.

Tiltaget glæder den demokratiske guvernør i Californien, Gavin Newsom.

- Det er muligt at løse klimakrisen, hvis vi fokuserer på de store og modige tiltag, der er nødvendige for at bremse CO2-udledningen, siger han.

Californiens plan påkræver, at 100 procent af alle nye biler, der sælges fra 2035, ikke udleder CO2. I dag lyder kravet på 12 procent.

Allerede fra 2026 skal 35 procent af bilerne være uden CO2-udledning. Det skal være øget til 68 procent i 2030, skriver The New York Times.

USA's præsident, Joe Biden, underskrev sidste år et dekret om, at halvdelen af alle nye biler, der sælges fra 2030 og frem, skal være elbiler.