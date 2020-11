Cand.lur: Topjurister snorksov i minkskandale

Ikke mindre end tre af landets ypperste jurister snorksov, da regeringen besluttede at slå alle mink ihjel uden lovgrundlag.

De har tilsammen over 60 års erfaring fra Slotsholmen, men sagde ikke en døjt, selvom Mette Frederiksens drastiske beslutning ikke kunne gennemføres uden ny lovgivning.

Det står klart, fordi Ekstra Bladet nu kan afsløre, hvem der deltog i regeringens koordinationsudvalg tirsdag aften i forrige uge, hvor et helt erhverv med et pennestrøg blev destrueret og tusindvis gjort arbejdsløse.

De tre topjurister, der denne aften reelt bar titlen 'cand.lur.', var alle tre departementschefer, som hver især er øverste embedsmand i deres ministerium.

Det drejer sig om Barbara Bertelsen i Statsministeriet, Johan Kristian Legarth i Justitsministeriet og Henrik Studsgaard i Fødevareministeriet.

Med andre ord sad fagministeriets jurauddannede topembedsmand med ved mødet - uden at rejse det røde flag.

Frederik Waage, professor på Juridisk Institut, Syddansk Universitet, undrer sig.

- Man vil normalt præsentere lovhjemmelen i forbindelse med et afgørende møde som dette, hvor der træffes beslutninger. Jeg er meget overrasket over, at de træffer denne beslutning helt uden lovgrundlag, siger han.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Tornerosesøvn

Der var imidlertid en anden juridisk diskussion på mødet om det lovlige i regeringens beslutning.

Den drejede sig om den manglende lovgivning, når minkejere skulle kompenseres for deres tab, erfarer Ekstra Bladet.

Men end ikke den debat fik vækket de tre topjurister af deres tornerosesøvn.

Ingen spurgte nærmere ind til lovligheden af myndighedernes påbud om nedslagning af omkring 15 millioner mink ude hos private minkavlere.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) var også til stede på mødet i koordinationsudvalget ifølge Ekstra Bladets oplysninger.

En måned tidligere havde han personligt underskrevet en såkaldt bekendtgørelse, der gjorde det lovligt at slå raske mink ihjel på farme, der lå inden for 7,8 kilometer af en smittet minkfarm.

Nu skulle alle mink i hele landet så dø på grund af fare for en muteret coronavirus, men det fik ikke en klokke til at ringe hos Mogens Jensen.

Hverken topjuristerne eller fagministeren bragte derfor lovgrundlaget op, og det er ikke godt nok ifølge Frederik Waage.

- Det er en meget stor fejl, når det er så væsentlige beslutninger, der er på dagsordenen, siger han.

Mette: Det kom ikke op

En uge efter mødet i regeringsudvalget gjorde statsministeren det klart overfor pressen, at lovgrundlaget for minkdrab ikke havde været diskuteret.

- Da vi træffer beslutningen, er vi bekendt med, at der kan være og er en hjemmelsudfordring i forhold til kompensationsspørgsmålet.

- Men nej, vi er ikke bekendt med, at der ikke er hjemmel til at aflive alle mink, sagde hun.

Fødevarestyrelsen, som hører under fødevareminister Mogens Jensen, har oplyst, at den hele tiden var klar over, at lovgrundlaget for at aflive alle mink ikke var på plads.

To redegørelser er på vej om sagen. Den første lander i næste uge.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra de tre jurister og Statsministeriet.

CAND.LUR 1

Henrik Studsgaard. Departementschef i Fødevareministeriet. Ansat i Folketinget og i ministerier siden 2001. Uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet

CAND.LUR 2

Johan Legarth. Departementschef i Justitsministeriet. Ansat i Justitsministeriet siden 2000. Uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet.

CAND.LUR 3

Barbara Bertelsen. Departementschef i Statsministeriet. Ansat i forskellige ministerier siden 2000. Uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet.

Mandag 2. november Regeringen bliver om aftenen gjort opmærksom på en ny mink-analyse fra Statens Serum Institut (SSI). Heri lyder konklusionen: 'En fortsat minkavl under en igangværende COVID-19 epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner.'

Tirsdag 3. november Om aftenen er der møde i regeringens magtfulde koordinationsudvalg, hvor den nye analyse fra SSI er på dagsordenen. Det er på dette måde, at regeringen træffer beslutningen om, at alle mink i landet skal aflives. Hvorvidt dette overhovedet er lovligt, bliver angiveligt ikke drøftet på mødet.

Onsdag 4. november På et pressemøde kl. 16 leverer Mette Frederiksen det klokkeklare budskab til danskerne: Det er nødvendigt at aflive alle mink i Danmark.

Fredag 6. november Kl. 22.02 udgår der en mail til alle minkavlere i landet. Afsenderen er Veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, Hanne Larsen. I denne får minkavlerne konkrete anvisninger til aflivningen af deres dyr. De får bl.a. at vide, at der er bonus at hente ved hurtig aflivningen. Ordet 'skal' indgår 31 gange i mailen.

Søndag 8. november Fødevareminister Mogens Jensen må erkende, at regeringens slet ikke havde lovgivningen på sin side, da den beordrede alle mink aflivet. Over for Ekstra Bladet bemærker han: 'Regeringen har besluttet, at det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud'.

Mandag 9. november Om aftenen rykker Mogens Jensen i flere medier ud med en beklagelse: 'Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at vi burde have kommunikeret klart, hvorvidt der er lovhjemmel til, at myndighederne kan påbyde at aflive raske minkbesætninger udenfor sikkerhedszonerne. Det har ikke været tilfældet i denne sag, og det vil jeg gerne beklage', skriver han til Ekstra Bladet.

Tirsdag 10. november I Folketingets spørgetime beklager Mette Frederiksen, at regeringen ikke havde lovhjemmel til at udstede ordren om aflivningen af alle landets mink. Hun forklarer, at hun først blev orienteret om den manglende lovhjemmel søndag.