Carlsberg betalte Bødskovs EM-billet

Skatteminister Morten Bødskov (S) overværede i mandags EM-gyseren mellem Danmark og Rusland i Parken.

Billetten betalte han dog ikke selv.

Skatteministeren var inviteret af landets største ølproducent, Carlsberg. Det oplyser Skatteministeriet over for Ekstra Bladet.

Blandt Morten Bødskovs mange opgaver som skatteminister hører at sørge for, at landets største selskaber betaler den skat, de skal.

Morten Bødskov har forbrudt sig mod reglerne for gaver til ministre, vurderer professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing.

- Det er min umiddelbare vurdering, at det er i strid med reglerne. Den er sværere at forsvare end for folketingspolitikere. For ministre gælder forvaltningsreglerne, som er meget skrappe i forhold til modtagelse af gaver, siger han og uddyber:

- Man bør se på to ting: hvilket fagområde ministeren har i forhold til at deltage i et arrangement. Kulturministeren og statsministeren har større muligheder for at tage til en landskamp end skatteministeren. Man skal også se på, hvem der betaler billetten. Der er større muligheder for at få en billet af Parken eller DBU end af en, der ikke har noget som helt med det at gøre - eksempelvis et bryggeri.

Hvor flere af politikerne fik gratis billetter til kampen mod Rusland, måtte almindelige fans stå i lange køer og punge mange hundrede kroner ud for deres.

Fodboldglade ministre

En hel delegation af fodboldglade socialdemokratiske ministre så ligeledes EM-fodbold i Parken i mandags.

Nicolai Wammen, finansminister, Magnus Heunicke, sundhedsminister, Peter Hummelgaard, beskæftigelsesminister, samt Mette Frederiksen, statsminister.

Alle fire var inviteret af Dansk Boldspil-Union (DBU) som officielle repræsentanter for regeringen og dermed Danmark.

Dermed lyder vurderingen fra Sten Bønsing, at disse billetgaver i højere grad er inden for skiven - sammenlignet med Morten Bødskovs gave fra Carlsberg.

Morten Bødskov overværede ligeledes landskampen mod Belgien i torsdags i sidste uge. Til den kamp var han inviteret af DBU, oplyser ministeriet.

Skatteministeriet: Morten må godt, fordi Morten er åben Morten Bødskov må gerne tage til betalt fodboldkamp, fordi han er ganske åben om det. Turen vil nemlig på et tidspunkt fremgå af den såkaldte åbenhedsordning. Sådan lyder det i et længere skriftligt svar fra Skatteministeriet. Vel at mærke efter Ekstra Bladet har henvendt sig. Morten Bødskov selv har ikke haft lyst til at stille op til interview om sin Carlsberg-betalte tur i Parken. Han henviser til svaret fra sine embedsfolk. Skatteministeriet skriver i sin helhed: 'Åbenhedsordningen er nærmere beskrevet i en vejledning, som Statsministeriet har udsendt. Skatteministerens deltagelse i landskampe vil således også komme til at til at fremgå af åbenhedsordningen. I vejledningen om ministres udgifter og aktiviteter, som Statsministeriet udsendte i forbindelse med indførelsen af åbenhedsordningen, er det forudsat, at ministre har en bred adgang til at deltage i arrangementer af repræsentativ karakter. For så vidt angår ministres officielle repræsentative opgaver fremgår det således af den nævnte vejledning, at ministerens deltagelse i arrangementer af officiel repræsentativ karakter skal forstås som ministerens varetagelse - som led i ministerhvervet - af en række forskelligartede officielle repræsentative opgaver. Der skal anlægges en bred forståelse af begrebet arrangementer af officiel repræsentativ karakter. Det fremgår videre af vejledningen, at arrangementer af officiel repræsentativ karakter - der både kan falde inden for og uden for ministerens ressortområde - eksempelvis kan være en ministers deltagelse i middage, eventuelt i forbindelse med et årsmøde eller lignende, og koncerter, fodboldkampe og biografpremierer.'

Tidligere i dag måtte flere andre politikere erkende, at de havde været i Parken - betalt af Volkswagen.

Den manøvre var ikke gået for landets over 800.000 offentligt ansatte, forklarer en professor her.