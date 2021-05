Center for udvisningsdømte: Flere øer var i spil

Flere øer har tidligere været i spil til et omstridt udrejsecenter for udvisningsdømte udlændinge. Men Socialdemokratiet er umiddelbart ikke meget for at trække den løsning op af hatten igen

Regeringen er hårdt presset i sagen om et kommende udrejsecenter til udvisningsdømte udlændinge.

Et flertal bestående af de blå partier og SF har afvist regeringens forslag om at placere centeret på Langeland. Dermed er det reelt helt åbent, hvor centeret skal placeres, inden partierne skal drøfte sagen tirsdag aften.

Tidligere har det imidlertid været et varmt politisk ønske, at udrejsecenteret skulle placeres på en ø.

Tilbage i 2019 aftalte VLAK-regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti at bygge et nyt udrejsecenter på øen Lindholm.

Et center 'som ligger mere isoleret' end det nuværende på Kærshovedgård, og 'hvor der ikke er naboer i umiddelbar nærhed'.

Tanken om at sende afviste asylsøgere ud på en ø var endda så varm, at flere øer var i spil til at huse det omstridte center.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger udarbejdede man i Udlændinge- og Integrationsministeriet en hel liste over øer, som potentielt kunne huse et udrejsecenter.

Til slut stod valget mellem Lindholm og natureskønne Hesselø nord for Sjælland.

Hesselø blev dog fravalgt - bl.a. fordi transporten til øen, der ligger midt i Kattegat, ville blive for omkostningstung - og valget faldt altså på Lindholm i Stege Bugt.

Herunder kan du se kort og billeder af Hesselø nord for Sjælland ...

For dyrt

Udrejsecenteret på Lindholm er dog aldrig nået at blive en realitet. I december 2019, omtrent et halvt år efter folketingsvalget, meldte udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) ud, at regeringen ville finde en anden løsning.

- Det er ret dyrt at sejle kriminelle udlændinge i pendulfart mellem Lindholm og fastlandet. En overnatning på øen koster det samme som en overnatning på et luksushotel. Men får det flere til at rejse hjem? Næppe, lød Tesfayes argument for at droppe Lindholm i en skriftlig kommentar til Berlingske.

I stedet spillede regeringen i sidste uge ud med Holmegaard på Langeland som lokation for udrejsecenteret.

Ramaskrig

Det skabte fluks ramaskrig på både Christiansborg og Langeland, så Tesfaye måtte indkalde Folketingets partier til forhandlinger om, hvor centeret så skal placeres.

Der er dog ikke meget, der tyder på, at ministeren hiver løsningen med en ø op af skuffen. I hvert fald er dette ikke den øverste prioritet hos Tesfayes partifælle, udlændingeordfører Rasmus Stoklund.

- Vi har lagt et forslag frem og gjort klar til at gå i gang på Langeland. Det er vores udgangspunkt. I forlængelse af det møde, vi skal have i aften, må vi så finde ud af, hvad de andre partier foreslår, slår han fast over for Ekstra Bladet.

Ikke vores forslag

- Er det udelukket med en ø for jer?

- Hvis der viser sig et stort flertal i Folketinget, som bliver enige om et helt andet sted, må vi tale om det til den tid. Det mangler vi bare at høre fra dem.

- Ser du nogen mulighed for, at man kan gå tilbage til Lindholm?

- Det er ikke vores forslag. Vi mener, at Lindholm er for dyr en løsning. Det vil i runde tal koste 210 mio. kr. at gøre Lindholm klar til at kunne bruges til det.

Hos Dansk Folkeparti håber formand Kristian Thulesen Dahl i høj grad på, at Lindholm igen kan komme i spil som et udrejsecenter. - I forhold til Langeland er det en bedre løsning. Det er en ubeboet ø, og den har ikke forbindelse med bro til fastlandet. Man skal trods alt betjene sig af en færge. Derfor kan vi med politiets tilstedeværelse, når færgen ankommer og afgår, skabe en bedre sikkerhed for danskerne. - Regeringen peger på, at Lindholm vil blive en meget dyr løsning sammenlignet med Langeland. Det er vel et godt argument? - Nej. For det første mener jeg, at økonomien må spille en absolut sekundær rolle i forhold til danskernes sikkerhed. For det andet vil jeg gerne sætte spørgsmålstegn ved, om Langeland bliver spor billigere. I aften vil vi bede regeringen lægge en fuldstændig redegørelse for, hvordan økonomien ser ud, på bordet, siger Kristian Thulesen Dahl og fortsætter: - Man har tilbudt naboerne til udrejsecenteret på Langeland tilskud til hegn, så de kan hegne deres egen bolig ind. Man har tilbudt tilskud til alarmer. Man har tilbudt vagter i detailhandlen. Man går endda ind på den diskussion om, hvorvidt man skal kompensere for faldende huspriser i området. Når alt det er overstået, tror jeg ikke et sekund på, at Langeland er blevet billigere end Lindholm.

