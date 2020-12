Central advarsel kan være slettet: Mystisk hul i korrespondance

Der er et mystisk hul i sms-korrespondancen mellem tidligere statsminister Lars Løkke og tidligere justitsminister Søren Pind. I den periode erindrede Pind ellers, at han på sms advarede Løkke om sin bekymring for mulige lovbrud i Støjbergs ministerium

En helt central advarsel fra tidligere justitsminister Søren Pind til daværende statsminister Lars Løkke i Støjberg-sagen kan være blevet slettet.

Det fremgår af Instrukskommissionens beretning.

Ifølge Søren Pind advarede han Lars Løkke om sin bekymring for mulige lovbrud i Udlændinge- og Integrationsministeriet under Inger Støjberg (V) i forbindelse med sagen om adskillelse af asylpar.

- Min erindring er, at det foregik på sms, og at det ikke udløste den store begejstring. Det er ikke en hverdagsting, at en minister henvender sig til statsministeren, fordi han er bekymret for, om loven bliver brudt. Jeg kan ikke huske, jeg har gjort det i andre sammenhænge, sagde han dengang.

Søren Pind og Lars Løkke Rasmussen har to vidt forskellige udlægninger af, hvad der er op og ned i sagen. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Mystisk hul

Søren Pind tog dog i kommissionen det forbehold, at advarslen kunne være sket i et kort telefonopkald, men han erindrede altså, at det skete på sms.

Pinds daværende departementschef, Barbara Bertelsen, har i Instrukskommissionen udtalt, at hun husker, at Pind i forbindelse med sagen har nævnt, at han havde sendt en sms til Løkke.

Og da Søren Pind senere i sin afhøring fortalte om ordlyden af sin advarsel, sagde han, at han troede, at han skrev, at det var noget, som statsministeren skulle holde lidt øje med.

Selv afviste Lars Løkke i Instrukskommissionen få måneder efter Pinds bombe, at han skulle have modtaget en sådan advarsel.

Men Instrukskommissionens gennemgang af Lars Løkke Rasmussens telefon viser, at der er et mystisk hul i Pinds og Løkkes sms-korrespondance.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der et mystisk hul i sms-korrespondancen mellem Søren Pind og Lars Løkke. Foto: Thomas Borberg

Kan være slettet

På grund af en procedurefejl har Lars Løkkes telefon været mulig at gennemgå for kommissionen.

Indholdet på Søren Pinds telefon fra Justitsministeriet derimod er blevet slettet efter vanlig praksis: Når en minister eller anden medarbejder stopper i et ministerium, bliver indholdet på telefonen slettet, så telefonen kan overtages af en ny medarbejder. Det er den enkelte medarbejders ansvar at journalisere det, der skal journaliseres.

Under gennemgangen af Løkkes telefon kunne kommissionen ikke finde dokumentation på, at Søren Pind har orienteret Lars Løkke via sms.

Men: 'Kommissionen har imidlertid omvendt heller ikke på baggrund af undersøgelsen kunnet konstatere, at det ikke skulle være sket,' skriver de i beretningen.

'Lars Løkke Rasmussens tjenestetelefon indeholdt således ingen beskeder fra Søren Pind i perioden fra den 19. november 2015 til den 3. september 2016, hvilket kan skyldes, at der ikke er sendt nogen beskeder i denne periode, at beskederne i denne periode af tekniske grunde er forsvundet, eller at beskederne på anden måde er blevet slettet,' skriver de videre.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lars Løkke er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse, formentlig fordi han befinder sig midt på Atlanterhavet sammen med kokken Umut Sakarya, tv-vært Felix Smith og kagebogsforfatter Ditte Julie Jensen: Foto: Per Arnesen

Næsten et år uden kontakt

På Lars Løkkes telefon fra Statsministeriet er der altså et mystisk hul i korrespondancen med Søren Pind i en periode på næsten et år. Både før november 2015 og efter september 2016 er der korrespondance - men ikke én eneste sms i den mellemliggende periode, slår kommissionen fast.

Det var ellers lige præcis i den periode, at Støjberg-sagen for alvor begyndte at tage fart. Kommissionen konkluderer også, at Søren Pind kan have sendt en henvendelse til Løkke, og at det mest sandsynligt er sket i foråret eller forsommeren 2016, hvis det er tilfældet.

Søren Pind kan dog ikke huske, hvornår han orienterede Løkke om sagen.

Lars Løkke har forklaret, at han ikke har slettet nogen sms'er, og at han ikke erindrer at være blevet orienteret.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Søren Pind forklarer, at han ikke journaliserede en eneste sms i sin tid som minister - og i øvrigt ikke kender nogen ministre, der har gjort det. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Søren Pind: Den vurdering må du selv lave

Søren Pind, der har været særdeles hård i sin kritik mod Inger Støjberg, har ifølge Justitsministeriet ikke journaliseret den pågældende advarsel til Lars Løkke.

'Jeg journaliserede ingen af mine sms'er og kender ingen minister der har gjort eller gør det,' skriver han i en korrespondance med Ekstra Bladet.

Pind henviser også til, at han udtalte, at advarslen kunne være et telefonopkald og ikke nødvendigvis en sms.

Adspurgt flere gange, om det lyder plausibelt, at han og Løkke ikke skulle have korresponderet på sms én eneste gang i næsten et år, skriver han:

'Det må du selv vurdere' og 'hvad der lå på Løkkes telefon kan jeg selvsagt ikke svare for…….'

'Men du svarer ikke på mit spørgsmål: Lyder det plausibelt, at du og Løkke ikke har korresponderet en eneste gang på sms i næsten et år?'

'Jeg har intet at tilføje. Den vurdering må du selv foretage.'

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar på mail fra Lars Løkke, men nettet er tilsyneladende dårligt på Atlanterhavet, for vi har endnu ikke modtaget noget svar.