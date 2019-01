Centrale kilder: Løkke vil lukke regioner

Med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen præsenterer regeringen onsdag sit længe ventede udspil til en sundhedsreform.

Den er flere gange blevet udskudt.

Her er et overblik over, hvad vi allerede ved om udspillet, og hvilke ubesvarede spørgsmål der fortsat eksisterer:

* I 2025 skal der være 500.000 færre sygehusbesøg.

* I 2025 skal der være 40.000 færre indlæggelser.

* Det skal især gælde for patienter med diabetes, hjerte-kar-sygdomme, muskelskelet-sygdomme, angst, depression og lungesygdommen KOL.

* Kronisk syge patienter skal i langt højere grad behandles hos læger i lokale sundhedshuse.

* Sygehuse får pligt til at sende patienter videre til behandling et andet sted, hvis sygehusene ikke kan tilbyde behandling inden for fristen på 30 dage.

* Patientvejledningen skal forbedres. Det skal blandt andet ske ved hjælp af ét samlet patientnummer, som man kan ringe til for at få vejledning og hjælp.

* Der skal oprettes 21 nye såkaldte sundhedsfællesskaber. De skal bygges op omkring lokale sygehuse rundt om i landet.

* Førstegangsfødende skal have ret til at være indlagt 48 timer på hospital eller et patienthotel.

* Venstre har endnu ikke meldt officielt ud, hvad man ønsker med regionerne. Til gengæld vil de øvrige regeringspartier - Liberal Alliance og De Konservative - have dem skrottet.

Kilder: DR, Ritzau, Politiken.