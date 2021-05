Centralt S-valgløfte kan ikke holdes

Socialdemokratiets store valgløfte om at sende alle asylansøgere til lande uden for Europa kan ikke overholdes. Partiet erkender, at der vil være flere undtagelser

'Retfærdig og realistisk' kaldte Socialdemokratiet sit store asyludspil, der skulle gøre totalt om med, at folk kunne søge asyl i Danmark.

Men det var ikke mere realistisk, end at det alligevel ikke kan overholdes.

Udlændingeministeriet har i et juridisk notat nævnt en stribe grupper af flygtninge, der ikke kan sendes ud af Danmark trods Socialdemokratiets plan.

Det gælder eksempelvis folk, der har nær familie i Danmark i forvejen, folk der er alvorligt syge, eller som vil blive forfulgt i det land, som Danmark vil sende dem til.

Desuden kan folk klage over udsendelsen med opsættende virkning.

Der var ellers ingen slinger i valsen i S-udspillet, der måske bortset fra løftet om tidligere pension til 'Arne' var partiets store valg-slagnummer:

'Muligheden for at opnå ophold i Danmark ved spontant at søge asyl på dansk jord fjernes', stod der.

'Vi havde et mål'...

Ekstra Bladet har spurgt regeringspartiets udlændingeordfører, Rasmus Stoklund, hvorfor der blev lovet mere, end man kunne holde:

- Du har ret i, at vi havde et mål om, at det var alle asylansøgere, men vi sagde også, at det var inden for rammerne af konventionerne, siger han.

- Nu har vi så fået en juridisk vurdering af det, og der er det rigtigt, at der er nogle undtagelser. For eksempel, hvis man har nær familie i Danmark, hvis man er meget syg, og hvis man er i risiko for at blive forfulgt i det land, man bliver sendt til.

Asylproces i Danmark

- Det er vel meget væsentlige ting, der afviger fra jeres oprindelige valgløfte?

- Du har ret i, at der skal være nogle undtagelser, men den helt klare hovedregel for dem, der kommer til Danmark vil være, at de vil blive sendt til et modtagecenter i et andet land, siger Stoklund.

- Men du har også ret i, at man ikke bliver ført direkte over i et andet fly, når man lander i Kastrup og søger asyl. Man skal først igennem en kort asylproces her i Danmark, hvor det bliver vurderet, om der er grundlag for asyl, og om man kan sende folk ud til et tredjeland.

- Så valgløftet er gået fra, at I ville sende alle spontane asylansøgere til et tredjeland til,at der skal være en asylproces i Danmark, hvor man ser på, om man kan sende folk ud?

- Ja, det er rigtigt, men langt hovedparten af dem, der vil komme hertil, vil blive sendt ud, så der er ikke nogen ændring der.

Ukendt antal undtagelser

- Ved du hvor mange mennesker vil være undtaget?

- Det kan vi jo ikke sige nu. For vi ved ikke, hvor mange der vil søge asyl i Danmark, hvis de bliver sendt tilbage til et land uden for EU. Og jeg er ret sikker på, at de ikke vil søge asyl her.

- Men hvis du ikke ved, hvor mange der vil være blandt undtagelserne, så kan du jo heller ikke vide, om det er ’hovedreglen’?

- Jamen, jeg er helt tryg ved, at den mekanisme, vi vil indføre, betyder, at færre vil søge asyl her. Og de fleste asylsøgere er jo ikke kendetegnet ved, at de er meget syge eller har nær familie i Danmark i forvejen.

S arbejder seriøst til glæde og gavn

- Har du forslag til, hvordan jeg skal vinkle denne her artikel. Jeg tænker noget i retning af ’Socialdemokratiets store valgløfte holder ikke’. Hvad tænker du?

- Haha, det kunne jeg sagtens forestille mig, at du ville lande på. Jeg synes bare ikke, at det er helt rigtigt.

- Hvad foreslår du så?

- Jeg synes du skulle lave en vinkling, der hedder, at ’S arbejder seriøst med at få realiseret sit store valgløfte, og det ser ud til at hovedreglen bliver, at alle asylansøgere, der kommer til Danmark, vil blive sendt til det land, hvor vi lykkedes med at få lavet et flygtningecenter til glæde og gavn for mange af verdens flygtninge, som i dag må sejle i deres egen sø, fordi de ikke får fine portrætter i Ekstra Bladet og kommer i Aftenshowet’.

- Den er lidt lang… jeg tror, at jeg kører med min.

- Haha, ja, det er typisk.