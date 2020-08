Chat med Løkke

Hvornår kommer der et nyt parti?

Hvad skete der i kælderen?

Hvorfor alle de bilag?

I dag har du muligheden for at chatte direkte med tidligere statsminister og formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen, som svarer på læsernes spørgsmål fra ca. kl. 14.10 og 45 minutter frem.

Du kan stille dine spørgsmål til Løkke i artiklen herunder.

Anledningen er Lars Løkkes nye bog, 'Om de fleste og det meste', som udkommer på Politikens forlag mandag.

Allerede weekenden igennem har bogen skabt massiv omtale, da Lars Løkke Rasmussen gentager sit ønske om et bredt samarbejde over midten i dansk politik sammen med de radikale. Dermed taler den tidligere statsminister direkte mod Jakob Ellemann-Jensens kurs, efter Løkkes arvtager tidligere på måneden slog fast, at han går efter 90 borgerlige mandater bag sig i kampen for at blive statsminister.

Løkke flirter i bogen også med tanken om at stifte et nyt parti.

Du kan allerede nu stille spørgsmål til Lars Løkke Rasmussen herunder.