Check-cirkus: Så klar var advarslen til Dan

Det er gået, som flere spåede.

Udrulningen af regeringens højt besungne varmecheck på 6.000 kroner er endt i et kaotisk miskmask af rigmænd, der uberettiget har modtaget og fattige, der må undvære uden at vide hvorfor.

Men energiminister Dan Jørgensen (S), regeringen og aftalepartierne var advaret sort på hvidt.

Dan Jørgensen blev advaret om fejlkilderne i varmechecken, der er blevet udrullet under stor tumult. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Det viser den betænkning, som blev udfærdiget op til lovens vedtagelse. Her advarer partiet Venstre om tre konkrete fejlkilder i loven, der har vist sig nærmest profetiske, når man tager de seneste dages historier om, hvem der har fået; og hvem der mangler checken:

I betænkningen fremgår det blandt andet:

Men trods de krystalklare advarsler om faldgruberne i lovgivningen, er energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) alligevel ude med en belærende pegefinger mod danskerne:

- Som udgangspunkt regner vi jo med, at folk gør det, de skal ifølge loven. Man skal jo opdatere sit register, når man skifter varmekilde, sagde han i sidste uge på TV2.

Til Ekstra Bladet skrev han desuden, at det var bedre at nogle fik hjælp, end at ingen fik hjælp:

'Den politiske hensigt med varmechecken var at hjælpe de danskere, som var hårdest ramt af høje varmeregninger. Da vi indgik aftalen, tog vi et valg om, at varmechecken skulle have fokus på tre ting: indkomst, varmekilde - og at det skulle gå så hurtigt som muligt. Det gjorde vi, fordi mange danskere havde svært ved at betale regningerne. Alternativet med en ansøgningsmodel var, at ingen danske husstande fik hjælp,' skrev ministeren.

Dan J: Det skulle gå hurtigt

Ekstra Bladet har stillet Dan Jørgensen spørgsmål, som han har givet skriftlige svar på gennem sit ministeriums pressetjeneste.

- Hvorfor lyttede han ikke til de advarsler, der var, om, at varmechecken kunne ramme skævt? Blev han advaret om fejl i det omfang, der nu er afdækket?

'Det har været rigtig vigtigt for mig, at varmechecken er kommet ud hurtigst muligt til de danskere, der var hårdt ramt af høje varmeregninger sidste vinter. Den automatiske model betyder, at pengene er kommet forholdsvist hurtigt ud, uden at dem, der har fået, har skulle igennem komplekse ansøgninger, hvilket mange svage borgere ville have svært ved. Men det betyder også, at datagrundlaget baserer sig på BBR-registret, som kommuner, boligforeninger og husholdninger selv har ansvar for at opdatere, og derfor var det ikke muligt at lave en model, der rammer 100 pct. præcist', lyder det fra Dan Jørgensen, der fortsætter:

'Jeg vil holde fast i, at der er rigtig mange danskere, der med udbetalingen af varmechecken har fået den hjælp som vi ønskede at give dem. Men som i og flere medier beskriver, er der fx også sket udbetalinger til husstande, som ikke har fået opdateret BBR, og ikke længere har et gasfyr, og derfor har jeg også bedt myndighederne om at lave en undersøgelse, så vi kan få et overblik over, hvor mange der har fået penge som er uden for målgruppen. Ingen hjælp var kommet ud før 2023, hvis vi der var valgt en anden model, hvor man skulle ansøge'.

- Er de her fejl hans ansvar?

'Jeg står på mål for aftalen – men vi er flere partier, som står bag aftalen og alle var oplyste om mulige fejlkilder'.

- Han har udtalt til TV2, at ’vi jo som udgangspunkt regner med, at folk gør det, de skal ifølge loven. Man skal jo opdatere sit register, når man skifter varmekilde’. Mener han, at det også er danskernes skyld?

'Udbetalingen har taget udgangspunkt i BBR-registret, og det har man selv eller ens udlejer ansvar for, at få opdateret. Det er en helt objektiv kendsgerning'.

- Hvor mange tror han, at der frivilligt vil betale en fejlagtig varmecheck tilbage?

'Der er flere, der har tilkendegivet i medierne, at de ønsker at tilbagebetale den varmecheck de ikke mener, de er berettiget til – og derfor har jeg bedt Energistyrelsen om undersøge og finde en frivillig tilbagebetalingsordning. Hvor mange det kommer til at dreje sig om er umuligt at sige'.