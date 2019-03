Chef for 'utåleligt' udrejsecenter søges

Kriminalforsorgen søger nu en leder til det omstridte udrejsecenter på øen Lindholm. Men det er ikke alle og enhver, der har, hvad der skal til for at bestride sådan et job, lyder det fra centerchefen på Udrejsecenter Kærshovedgård

Vil du stå i spidsen for det kommende udrejsecenter på øen Lindholm i farvandet Stege Bugt, så har du nu muligheden.

Kriminalforsorgen har netop slået stillingen op som projektleder og chef for udrejsecentret.

Som chef for det kommende udrejsecenter får du ifølge stillingsopslaget blandt andet til opgave at etablere øens faciliteter, uddanne og rekruttere det kommende personale og fra 2021 stå for den daglige drift af stedet.

To gange i døgnet sejler en færge mellem Lindholm og Kalvehave. Foto: Per Rasmussen

Besluttet af DF og regeringen

Udrejsecenter Lindholm bliver oprettet som en del af den finanslovsaftale, som regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om 30. november sidste år. Her i blev det besluttet, at der skal etableres et nyt udrejsecenter på øen Lindholm.

Centret skal have en kapacitet på 100 pladser med mulighed for yderligere 25 pladser og skal huse udlændinge, som er på tålt ophold eller er udvist som følge af kriminalitet eller af hensyn til statens sikkerhed.

I dag bor denne gruppe på Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland.

FAKTA: Her er aftalen om de kriminelle udlændinges ø Regeringen og Dansk Folkeparti blev i november 2018 enige om en ny finanslov for 2019. Her er det blevet aftalt, at øen Lindholm i Stege Bugt skal huse udlændinge, der er på tålt ophold og kriminelle afviste asylansøgere. Få overblikket over det nye center her: * Opholdsstedet kommer til at hedde Udrejsecenter Lindholm. I forvejen findes Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Det bliver ikke lukket, men fremover vil det kun være for afviste asylansøgere, der ikke har gjort noget kriminelt. * Centret på Lindholm vil være for udlændinge på tålt ophold og afviste asylansøgere, som har begået særlige former for kriminalitet. * Det er Kriminalforsorgen, der kommer til at drive centeret. Politiet vil være til stede døgnet rundt, og der etableres detentionsfaciliteter, hvor anholdte kan opholde sig i kortere tid, indtil de kan transporteres væk fra øen. * Færgerne til og fra Lindholm vil være indstillet fra sidst på aftenen til næste morgen. * Politiet vil også være mere til stede omkring færgelejet i Kalvehave, som forbinder Lindholm med Stege. * Etableringen af centeret vil ske trinvist frem mod 2021, hvor det forventes, at centret kan tages i brug. * Centeret vil have en kapacitet på 100 pladser med mulighed for yderligere 25 pladser. Der vil desuden blive etableret faciliteter til centrets medarbejdere og politiet. Kilde: Finansministeriet. Vis mere Luk

Skal man være følelseskold

Institutionschef på Kærshovedgård Niels Johan Geil fortæller, at det opslåede job langtfra er for alle og enhver.

Det kræver en række ledelsesmæssige og menneskelige kompetencer.

- Man skal ikke være en, der tænker meget over problemerne og tager dem med hjem. Man bliver nødt til at købe præmissen om, at folk bor her på ubestemt tid, og at forholdene ifølge politikerne skal være 'utålelige', siger Niels Johan Geil.

Planen om at etablere et udrejsecenter på øen Lindholm er blevet stærkt kritiseret. Foto: Per Rasmussen

- Hvis man tror, man kan redde verden og gøre en kæmpe forskel for beboerne, så skal man ikke tage jobbet.

- Det lyder, som om man skal være følelseskold for at varetage sådan et job?

- Nej, tværtimod. Men man skal være indstillet på, at der er ting, man ikke kan ændre på. Jeg kan ikke give dem klippekort til Arriva eller lignende. Her er man bundet på hænder og fødder, og sådan er det. Men jeg kan møde dem med værdighed og åbenhed. Man skal bestemt ikke være følelseskold, siger Niels Johan Geil til Ekstra Bladet.

I er ikke velkomne

Fra regeringen og Dansk Folkepartis side har det været vigtigt at sende et kraftigt signal til de dømte udlændinge på tålt ophold, at de ikke er velkomne i Danmark.

- Jeg mener, det sender et klart signal om, at de kriminelle udlændinge og dem, der truer rigets sikkerhed, ikke er velkomne her i landet, lød det fra Inger Støjberg til Ekstra Bladet i december, da hun sammen med Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, besøgte Lindholm.

Martin Henriksen var i december inviteret med til Lindholm af Inger Støjberg. Han var med til at forhandle aftalen på plads. Foto: Per Rasmussen

- Vi vil gøre det så utåleligt som muligt for dem, så de rejser hjem, sagde Martin Henriksen dengang.

Der er deadline for ansøgning til jobbet som projektleder og chef på Udrejsecenter Lindholm 1. april. Kriminalforsorgen oplyser, at den nye chef forventes at tiltræde medio 2019.

FAKTA: Lindholms beboere kan gå i land i Kalvehave Øen Lindholm i Stege Bugt skal ifølge finanslovsaftalen fremover huse udlændinge på tålt ophold og udvisningsdømte kriminelle. Færgen, der bringer folk til øen Lindholm, sejler fra Kalvehave Havn. Fakta om byen Kalvehave: * Indbyggere: 632 personer. * Byen er en del af Vordingborg Kommune. * Dronning Alexandrines Bro, der blev indviet i 1943, forbinder Kalvehave med Møn. * Kalvehave Havn rummer en marina med plads til cirka 300 både. * Ifølge Henri Nielsen, der er havnefoged på Kalvehave Havn, besøger 250 lystsejlere hver sommer marinaen. * I 1930'erne anlagde DTU Veterinærinstituttet et virusforskningscenter på øen Lindholm, der ligger ud for Kalvehave. Havnen havde efterfølgende store stalde, hvor køer og andre dyr befandt sig, inden de skulle sejles til øen. Staldene står der stadig i dag. Kilder: Danmarks Statistik, Vordingborg.dk. Vis mere Luk

De skal bo der Udlændinge på tålt ophold. Udlændinge, der er udvist som følge af kriminalitet eller af hensyn til statens sikkerhed m.v. Fremmedkrigere. Afviste asylansøgere, der dømmes for overtrædelse af straffeloven, våbenloven, knivloven og lov om euforiserende stoffer på eller omkring et udrejsecenter. De nye beboere skal som udgangspunkt bo og overnatte på øen (opholdspligt), men de er ikke frihedsberøvet. Det vil sige, at de kan forlade stedet, men de skal underrette myndighederne, hvis de ikke opholder sig på indkvarteringsstedet i tidsrummet mellem klokken 23.00 og 06.00. (underretningspligt.). Herudover skal de møde hos politiet på bestemte tider (meldepligt). I den nye Finanslovsaftale er straffen for at bryde opholds-, meldepligt - og underretningspligten samtidigt blevet skærpet markant. Vis mere Luk

