Chefredaktør: Mette F. taler ikke sandt

Med røde faner i baggrunden og Arbejdermuseet i København som lokation var statsminister Mette Frederiksen (S) på hjemmebane, da hun fredag holdt sin 1. maj-tale.

Alligevel kom statsministeren på glatis, da det efterfølgende blev muligt for de tilstedeværende journalister at stille spørgsmål.

Pressen var især interesseret i et talepapir, som Politiken forleden bragte et billede af.

'Udskam de, der ikke har været fornuftige', stod der på talepapiret.

Var det dig, der havde skrevet det?, ville Ekstra Bladet politiske analytiker, Henrik Qvortrup, vide.

- Jeg kan forstå, at Politiken faktisk har berigtiget lige præcis det der indlæg, de har haft i avisen. Jeg har ikke brugt det talepapir. Jeg har ikke benyttet de ord, svarede Mette Frederiksen.

Hele fire gange gentog statsministeren Politikens 'berigtigelse', men nu viser det sig ikke at være rigtigt.

Chefredaktør: Det er ikke sandt

Politiken har ikke berigtiget den oprindelige artikel.

Det understreger den ansvarshavende chefredaktør på Politiken, Christian Jensen, over for Politiken.

- Det er ikke sandt, når Mette Frederiksen siger, at Politiken har berigtiget historien. Mads Nissens reportagefotografi dokumenterer klokkeklart, at udskamning var en del af sprogbrugen i Statsministeriet, og det er jo åbenbart for enhver, at flere af regeringens ministre har udskammet zoologiske haver og senest IKEA, udtaler Christian Jensen til Politiken.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Christian Jensen må korrigere Mette Frederiksen efter dagens tale. Foto: Ritzau Scanpix

I stedet har Politiken præciseret, at fotografiet af talepapiret er taget, efter at talen blev holdt.

- Vi har alene præciseret - og beklager gerne igen - at vi skrev, at udskamningspassagen var en del af det talepapir, Mette Frederiksen brugte på pressemødet 17. marts. Men nej, vi har ikke berigtiget historien, siger Christian Jensen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Christian Jensen. I en sms henviser chefredaktøren til sit svar i Politiken.

Qvortrup: En pinlig sag

Henrik Qvortrup kalder det 'en pinlig sag', at statsministeren 'talte direkte usandt'.

- Det er en pinlig sag, at statsministeren, når hun får et spørgsmål, stikker en nødløgn. Det var helt tydeligt, at hun forsøgte at sige, at det ikke var en sag ved at skubbe Politiken foran sig.

- Jeg vil gå så langt som at sige, at det er en alvorlig sag, hvis en statsminister taler direkte usandt, siger Henrik Qvortrup til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Statsminister Mette Frederiksen (S) leverede fredag sin 1. maj-tale live på Facebook transmitteret fra Arbejdermuseet i København. Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

I sin tale til danskerne 17. marts henvendte Mette Frederiksen sig direkte til de unge og sagde:

- Når alt det her er sagt, så bliver jeg også nødt til at sige noget især til de unge: Det kan godt være, at du er ung og rask. Men du kan bære smitten videre til andre mennesker. Også uden at du ved det. Du kan smitte en, der ikke kan klare det. Alle bliver nødt til at tage ansvaret på egne skuldre. Ingen kan undslå sig.

Trækker i land

Ifølge Henrik Qvortrup forsøger Mette Frederiksen nu at trække i land.

- Regeringens holdning om at udskamme har ændret sig. Nu er der kommet fokus på det, og så prøver hun med 400 kilometer i timen at løbe fra et taleudkast, der er skrevet i statsministeriet.

- Når man hører talen, kan man tydeligt høre, at hun henvender sig til de unge og siger 'nu må I opføre jer ordentligt'. Det er pinligt, at statsministeren nu forsøger at komme med en nødløgn, lyder det fra Qvortrup.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Mette Frederiksen.