Chefredaktører efter afsløring: 'Utrolig dårlig stil'

En række chefredaktører takker Ekstra Bladet og skoser Netavisen Pio. Men de fleste tøver med sagsanlæg.

Sådan kan reaktionerne fra flere mediers chefredaktører opsummeres, efter Ekstra Bladets afsløring af, at Netavisen Pio har kopieret store dele af mindst 39 artikler.

- Det er utrolig dårlig stil at kopiere andres journalistik på den måde, siger chefredaktør på Kristeligt Dagblad Erik Bjerager, som har fået kopieret store dele af mindst én artikel.

- Vi overvejer, om vi skal gå videre med sagen. Vi er mindre optaget af at få erstatning og mere optaget af, at denne praksis ophører, fortæller han.

Ekstra Bladet har skrevet til de berørte medier onsdag, hvor flere endnu ikke har haft mulighed for at vurdere sagen.

På Weekendavisen har de dog ikke umiddelbart planer om at tage økonomiske skridt for krænkelse af ophavsretten i forbindelse med en enkelt artikel. Men derfor sender chefredaktøren stadig en bredside.

- Det er absolut ikke acceptabelt at låne eller stjæle lange passager på den måde. Vi håber, at Pio retter op på det og afstår fra den slags fremover, siger chefredaktør på Weekendavisen Martin Krasnik.

Overblik - De kopierede medier Her er de medier, som Pio Pio i mere eller mindre grad har stjålet 39 artikler fra: Berlingske: 7 Danmarks Radio: 6 Ekstra Bladet: 4 Fagbladet 3F: 4 Finans: 3 A4: 2 TV 2: 2 Altinget: 2 Politiken: 2 Forskerforum: 1 Kristeligt Dagblad: 1 B.T.: 1 TV Midtvest: 1 Fagbladet FOA: 1 Ritzau: 1 Weekendavisen: 1 Vis mere Vis mindre

Faktura på vej

Akademikerbladet er i gang med at tage skridt for at opkræve vederlag og godtgørelse i forbindelse med en artikel skrevet af Forskerforum, lyder det.

Finans.dk har fået tre artikler kopieret, og her lyder det, at man nu vil dykke ned i sagen.

- Det kan jeg ikke på stående fod sige andet til, end at vi selvfølgelig vil se på sagen og tage de skridt, vi finder nødvendige, siger chefredaktør Steen Rosenbak.

Samme melding lyder fra Politikens chefredaktør Christian Jensen, som ser med 'stor alvor på kopiering af Politikens artikler'.

- Vi vil nu undersøge de pågældende artikler, inden vi tager endelig stilling til, hvordan vi vil forfølge sagen, siger Christian Jensen.

Modsat har A4 Medier, som har fået kopieret store dele af mindst to artikler, ikke tænkt sig at gå videre med sagen.

- Først og fremmest tak til Ekstra Bladet for at gøre opmærksom på forholdet, som jeg ikke var klar over, siger Kristian Madsen, chefredaktør, A4 Medier.

- Jeg forstår, at Pio nu har beklaget, trukket de for vores vedkommende to artikler tilbage og reageret med en række andre skridt. Det er vi i første omgang tilfredse med. Hvis det gentager sig, holder vi vore muligheder åbne, siger han.

Ude på tynd is

Samme toner lyder fra Fagbladet FOA.

- Generelt må jeg sige meget klart, at det på ingen måde kan retfærdiggøres, når et medie bryder citatreglerne eller krænker ophavsretten. Det er ikke o.k. Min vurdering på stående fod er, at vi ikke går videre med dette over for Pio, siger Gitte Hejberg, chefredaktør på Fagbladet FOA.

- Pio er ude på tynd is - men i vores konkrete tilfælde er der ikke tale om en ren kopi, og Pio husker at citere os flere gange, siger hun.

Heller ikke Fagbladet 3F eller BT har tænkt sig at gå videre med sagen.

Artikler trukket tilbage

Alle artiklerne er nu fjernet fra Netavisen Pio, og medarbejderen, der har produceret de i vidt omfang kopierede artikler, er hjemsendt. Det oplyser Niels Jespersen:

'Eksemplerne, jeg har set, lever ikke op til de standarder, vi har på Netavisen Pio, og de krav, vi stiller til vores journalister. Derfor har jeg i dag hjemsendt den pågældende medarbejder og trukket de omtalte artikler tilbage,' skriver Niels Jespersen i en artikel på netavisen.

I et interview med Ekstra Bladet svarede Niels Jespersen tirsdag, at han ikke mente, at Pio stjal andres levebrød:

- Vi føler os ikke forpligtede af, hvad en arbejdsgiverforening som Danske Medier har af regler, men vi tilstræber os på at være gode kolleger.

Nu har piben imidlertid fået en anden og mere alvorlig lyd, fordi der ifølge Pios chefredaktør er 'kopieret lange passager' i flere tilfælde.

'Det beklager og undskylder jeg over for de berørte medier og journalister. Det er ikke en praksis, jeg har været vidende om eller har godkendt, men jeg har som chefredaktør ikke haft den fornødne opmærksomhed på de omtalte artikler. Det ansvar hviler på mig.'

EKSEMPEL 1: DR's historie om coronasvindel. Det markerede tekst går igen i begge historier. EKSEMPEL 1: Pios historie om coronasvindel. Det markerede tekst går igen i begge historier. EKSEMPEL 2: Berlingskes historie om ædresdrab. Det markerede tekst går igen i begge historier. EKSEMPEL 2: Pios historie om ædesdrab. Det markerede tekst går igen i begge historier. EKSEMPEL 3: B.T.'s historie om Søren Gade. Det markerede tekst går igen i begge historier. EKSEMPEL 3: Pios historie om Søren Gade. Det markerede tekst går igen i begge historier. EKSEMPEL 4: DR's historie om balladen i Venstre. Det markerede tekst går igen i begge historier. EKSEMPEL 4: Pios historie om balladen i Venstre. Det markerede tekst går igen i begge historier. EKSEMPEL 5: Ekstra Bladets historie om Dansk Folkeparti. Det markerede tekst går igen i begge historier. EKSEMPEL 5: Pios historie om Dansk Folkeparti. Det markerede tekst går igen i begge historier. EKSEMPEL 6: Kristeligt Dagblads historie om regeringens uddannelsespolitik. Det markerede tekst går igen i begge historier. EKSEMPEL 6: Pios historie om regeringens uddannelsespolitik. Det markerede tekst går igen i begge historier. EKSEMPEL 7: TV2's historie om Danske Bank. Det markerede tekst går igen i begge historier. EKSEMPEL 7: Pios historie om Danske Bank. Det markerede tekst går igen i begge historier.

Tætte bånd til S

Pio Pio har altid haft utrolig tætte bånd til Socialdemokratiet, og den politiske slagside ses i de 39 artikler, vurderer Peter Bro.

Der er nemlig ændret en lille smule i Pio Pios artikler i forhold til de originale artikler fra andre medier. Og det kan ses i tilhørsforholdet.

- I de tilfælde, hvor der sker en egen behandling i det materiale, som jeg har kigget på, er det typisk der, man kan få en tanke, at mediet hælder til en retning politisk set, siger Peter Bro.

- De lægger for eksempel en ekstra kritik af erhvervslivet, direktører eller højrefløjspolitikere og partier ind, mens venstrefløjspolitikere har gjort noget godt, forklarer han.

Så tætte er de Netavisen Pio blev stiftet i 2012 af blandt andre den daværende top-socialdemokrat Henrik Sass Larsen. Mediet er opkaldt efter grundlæggeren af den socialdemokratiske arbejderbevægelse, Louis Pio. Selv skriver Pio på deres hjemmeside, at de er 'uafhængig af organisationer og partipolitiske interesser', men har et 'demokratisk socialistisk idégrundlag'. Den nuværende bestyrelsesformand, Max Meyer, har slået sine folder i 'Socialdemokratiet det meste af sit liv' ifølge Pio selv. Samtidig har den nuværende chefredaktør, Niels Jespersen, forsøgt at blive Socialdemokratiets folketingskandidat i Roskilde. Pios forhenværende chefredaktør Jens Jonathan Steen deltog på Socialdemokratiets kommunikationsmøder på Christiansborg. Selvsamme chefredaktør blev senere kandidat til Folketinget for Socialdemokratiet - og fortsatte som chefredaktør. Den tidligere bestyrelsesformand Peter Strauss Jørgensen er spindoktor for S-minister Dan Jørgensen og tidligere rådgiver for Henrik Sass Larsen. Peter Strauss er gift med S-minister Ane Halsboe. Flere eksperter har anfægtet Pios uafhængighed, og Venstre har da også beskyldt Pio for at værre 'en forlænget arm for Socialdemokratiet'. Vis mere Vis mindre

Socialdemokratiet prædiker solidaritet og ordnede forhold på arbejdsmarkedet, men den del fokuserer Pio ikke på.

- Det er paradoksalt, når det her sker på et medie som Pio Pio, fordi det ikke er specielt solidarisk at arbejde på den måde, siger Peter Bro.

