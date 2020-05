Chok fra klima-Dan: Vil privatisere dit skrald

Under klimaforhandlingerne har klimaminister Dan Jørgensen (S) smidt et opsigtvækkende forslag på bordet.

Han vil rive håndteringen af danskernes affald ud af hænderne på kommunerne og lade private firmaer komme på banen.

Det viser et bilag til regeringens forhandlingsoplæg, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af.

'Der lægges op til en løsning, hvor behandlingen af det genanvendelige husholdningsaffald sendes i udbud', lyder det i bilag 18 om en 'Grøn affaldssektor'.

Regeringen vil, 'ophæve kommunernes monopol på at forbrænde eget affald, så affaldet flyder hen til de anlæg, hvor det forbrændes billigst og mest effektivt', lyder det i forhandlingsdokumentet.

Dan Jørgensens forslag vækker dyb bekymring hos Enhedslisten, som ved forhandlingsbordet kæmper med næb og klør mod forslaget.

- Det her er kritisk infrastruktur. Derfor skal det blive på fællesskabets hænder. Private skal ikke tjene penge på borgernes affald.

- Jeg er bekymret for, at det kan blive dyrere for danskerne, siger klima- og miljøordfører Mai Villadsen.

- Vi risikerer at danskerne, som sorterer, bliver til grin, hvis liberaliseringen eller privatiseringen betyder, at der sælges til lavest bydende, der måske ikke har forstand på, hvordan man genanvender.

Gik galt i Oslo

- Men hvad kan et mere åbent marked for skrald dog skade, vi skal jo gerne genbruge mere?

- Der er ingen tvivl om, at vi skal nedbringe mængden af skrald, vi brænder af. Det kan vi sagtens lave en aftale med kommunerne om.

- Når man konkurrenceudsætter og lader det være op til det frie marked, så er der intet til hinder for, at et selskab, som dét der købte affaldet i Oslo og gik konkurs fem måneder senere, køber noget, de ikke kan finde ud af at behandle.

- Derfor frygter jeg, at når hr. og fru Danmark pligtskyldigt sorterer deres affald for at passe på kloden, at det så alligevel ender på en losseplads i Malaysia, som vi har set for ikke så længe siden.

- Tegner du ikke et skrækscenarium, fordi Enhedslisten bare altid ser privatiseringer som af det onde?

- Gang på gang har vi set, at når man udliciterer kommunal ældrepleje og andet, så er der en stor risiko for, at private ikke magter opgaven. Eller går konkurs. Så skal samfundet alligevel til at rydde op. Så kan regningen ende med at blive dyrere for danskerne.

Bredes ud

Regeringen argumenterer i forhandlingsdokumentet for, at privatiseringen vil gøre op med den overkapacitet, som der i dag er på de danske forbrændingsanlæg. Det betyder blandt andet, at der bliver importeret affald til Danmark fra udlandet.

'Overkapaciteten giver incitament til at forbrænde mere affald (med drivhusgasudledninger til følge), dels ved at importere affald til forbrænding og dels ved at forbrænde dansk affald fremfor at genanvende det.'

Desuden mener regeringen, at der ikke bliver sorteret affald godt nok, fordi kommunerne har forskellige sorteringssystemer.

'For at øge genanvendelsen og opnå reduktioner i forbrændingssektorens drivhusgasudledning er det nødvendigt at løse disse udfordringer samtidig,' lyder det.

Siden 2010 har erhvervslivet kunnet få deres affald afhentet og håndteret af private aktører. Det er denne ordning, regeringen nu vil brede ud til skrald fra private husholdninger.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Dan Jørgensen.

FAKTA: Store mængder plastik går op i røg Regeringen præsenterede mandag en række initiativer, der skal sikre bedre sortering og genanvendelse af affald. Blandt andet af plastik, som er den største kilde til udledning af CO2 fra forbrænding af affald. Det skyldes, at plastik er lavet af olie. Desuden kan mange plastikprodukter ikke genanvendes eller bruges flere gange, og derfor ender det med at blive brændt af. * Forbrænding af et ton plastikaffald udleder cirka 2,8 tons CO2. * Vi forbrænder hvert år cirka 370.000 tons plastikaffald og i 2030 vil det udlede cirka 1 millioner tons CO2. * Tekstiler indeholder ofte også plastik og udleder dermed også CO2, når det forbrændes. Afbrænding af plastikholdige tekstiler vil udlede omkring 0,1 mio. tons CO2 i 2030. * Danmark importerer også affald med plastik i, hvilket forventes at udlede yderligere 0,2 millioner tons CO2 i 2030. Kilde: Miljøministeriet. Vis mere Luk

