Chok-tal afslører: Så mange har smerter på jobbet

Mere end hver fjerde dansker oplever at være begrænset i deres arbejde på grund af smerter. Værst står det til blandt 3F’ere, hvor tallet lyder på næsten fire ud af 10.

Disse kedelige fakta fremgår af en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

– Det er foruroligende, at vi er oppe på, at hver fjerde lønmodtager er begrænset i deres arbejde på grund af smerter. Vi skal ikke blive syge af at gå på arbejde. Det skal være sikkert og sundt, lyder det fra Emilie Lichtenberg, senioranalytiker i AE-rådet.

Samme analyse viser, at det går den fuldstændig forkerte vej på området: Fra 2012 til 2016 er andelen, der er begrænset i deres arbejde på grund af smerter, steget med seks procentpoint.

Denne tendens står i skærende kontrast til målsætningen på området, som et flertal på Christiansborg tidligere har formuleret. Her lød det, at andelen, der er fysisk overbelastet på jobbet, skulle reduceres med 20 procent frem mod 2020.

Kæmpe problem

Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Leif Lahn Jensen, forsøger ikke at skjule skuffelsen over, at flere oplever smerter på jobbet:

– Det er simpelthen rigtig skidt, at det er gået i den retning. De tal, du kommer med, viser med al tydelighed, at vi har et kæmpestort problem.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen (V), men han har er på ferie.

Hverken Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, eller partiets fungerende politiske ordfører, Karen Ellemann, har svaret på Ekstra Bladets henvendelser.