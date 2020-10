Chokeret DSU-formand: Frank krænkede mig

Formanden for DSU i København siger, at Frank Jensen har brudt anonymitet om en sag, hvor han har krænket hende. Frank Jensen afviser

Formanden for DSU i København er rystet, efter Frank Jensen har nævnt en sag, hvor hun skulle være blevet krænket af overborgmesteren.

Cecilie Sværke Priess tager bladet fra munden, efter flere Ekstra Bladet og flere andre medier søndag har beskrevet en sag fra 2019, hvor Frank Jensen angiveligt har givet et kys på kinden til et 1. maj-arrangement i Fælledparken.

Ved indgangen til rådhuset forud for et krisemøde søndag, satte Frank Jensen flere ord på sagen.

Lokalformand: Træk dig, Frank

- Jeg har snakket med min kone om det, vi gik sammen i et optog ud til Fælledparken, og vi havde vores barnebarn på tre år med. Så det er en historie, jeg ikke på nogen måde kan genkende, lød det fra Frank Jensen ved ankomsten til mødet.

Og det er et brud på anonymiteten i den pågældende sag, mener Cecilie Sværke Priess, der siger, at sagen omhandler hende selv.

- Jeg skal ærligt indrømme, at jeg er meget chokeret og rystet. Frank har fået fremlagt sagen i dag, og han har fået at vide, at jeg ønskede at være anonym. Der er meget få mennesker, jeg har fortalt den her historie til, fordi jeg ikke havde lyst til, at den skulle ud i offentligheden, siger hun til TV2.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Før krisemødet på rådhuset udtalte Socialdemokratiets gruppeformand i København sig også.